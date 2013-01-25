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Изменено законодательство в области регистрации и ликвидации организаций и ИП

25 января 2013 08:05
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Новости Беларуси. Порядок регистрации и ликвидации организаций и индивидуальных предпринимателей изменяется в Беларуси. Декретом Президента вносятся дополнения и изменения в документ 2009 года. Так, ряд ограничений направлен на предупреждение возможных злоупотреблений со стороны недобросовестных субъектов хозяйствования.

В частности, собственники имущества не могут создавать новые субъекты, если процесс ликвидации не завершен. Максимальный его срок  - 9 месяцев.  Декрет, за исключением его отдельных положений, вступает в силу через три месяца после официального опубликования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Право

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