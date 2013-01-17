Какие договоры нужно заключать, чтобы не остаться без дверей от компании «Мастер-24»?

Новости Минска. О красивых и добротных межкомнатных дверях минчанка Людмила Журок мечтала давно. Наконец, собрав нужную сумму денег и внимательно изучив рекламные предложения в июле 2012 года, женщина остановилась на компании «Мастер-24». Тогда же Людмила и сделала заказ.

Людмила Журок:

Мне дали 2 договора на руки. По одному я должна была заплатить за двери, как оказалось, их фирма находится в Заславле, и второй договор - на установку дверей.

За три двери потребитель Журок заплатила чуть более пяти миллионов рублей.

Также за установку необходимо было добавить еще миллион. В офисе Людмиле выдали два договора. Первый на изготовление дверей, второй на их установку. Причем договора были от двух разных исполнителей. Тогда женщина не понимала, к чему огород городить, ведь, по идее, все можно было бы прописать в одном договоре.

Но на такие мелочи в июле прошлого года Людмила Журок не обратила внимания. Тем более, что в нужные сроки двери привезли. То есть один договор был исполнен. Со вторым же вышла заминка. В «Мастере-24» объяснили, что мастер то в отпуске, то болен, и поэтому ждите. Ждать пришлось немало.

Людмила Журок:

Через месяц я написала в жалобную книгу. Даже не жалобу, а просто просьбу, куда мне все-таки обратиться, чтобы те установили двери.

Через несколько дней Людмила Владимировна обнаружила в почтовом ящике от «мастеров» письмо, которое женщину не обрадовало. Вместо того, чтобы согласовать сроки и установить двери, руководство фирмы сообщило, что на основании пункта 8.2 договора организация расторгает договор.

Как это ни печально, данный пункт не противоречит белорусскому законодательству. Тем более, что Людмилу Владимировну насильно ничего подписывать не заставлял.

Елена Мойсейчик, юрист:

В этой ситуации виноват не только продавец, но и потребитель, который, в принципе, не воспользовался своим правом и не ознакомился предварительно с документами, которые ему предложили подписать.

В принципе, в этой истории ничего трагического не произошло. Ведь двери Людмиле привезли. Ну не желают в «Мастере-24» устанавливать двери, и что? Ведь Людмила еще не платила за их установку. То есть убытков женщина не понесла. Разве что 65.000 рублей за замеры, да и то, в письме руководители «Мастера-24» обещали их вернуть.

Что же заставляет Людмилу Журок атаковать мастеров из «Мастера»? Может, они просто не хотят заработать миллион. Женщина же считает, что дело не в деньгах.

Людмила Журок:

Там же доборы. Мерили эти мастера, значит, они и должны установить.

То есть Людмила считает, что, скорее всего, ей привезли бракованные двери. И зная это, в «Мастере-24» отказываются их устанавливать. Кстати, имеют ли двери дефект, женщина не знает. А посмотреть боится. Поэтому вот уже полгода двери упакованные стоят в квартире Людмилы. Но ведь так не может длиться вечно. Если уж «Мастер-24» так уперся, может, стоит обратиться в иную организацию?

Елена Мойсейчик, юрист:

Когда бы другая организация производила монтаж дверей, то потребителю необходимо было бы предупредить, что в случае при установке представители организации увидят, что есть дефекты производственного характера, они должны будут приостановить работы, уведомив при этом потребителя. И, соответственно, все ваши претензии можно будет предъявлять продавцу.

Кстати, даже если двери будут с производственным дефектом, то возмещать убытки будет не «Мастер-24», а ИП Голомако. Именно от имени последнего и был составлен второй договор. Так что с «Мастера» взятки гладки. Но согласитесь, странно, что организация, чьей основной профильной деятельностью является оказание платных услуг, отказывается от этих услуг, но при этом занимается посреднической деятельностью, в нашем случае, по торговле дверьми.