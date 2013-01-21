В Беларуси автомобили у пьяных водителей предлагают конфисковывать

Новости Беларуси. Автомобили у пьяных водителей предлагают конфисковывать. С такой инициативой выступила генпрокуратура Беларуси. Законопроект подготовили совместно с Минюстом. Документ вступит в силу после рассмотрения президентом.

Предполагается, что изымать авто будут только в рамках уголовной ответственности, когда действия нетрезвого водителя повлекли смерть другого человека либо нанесли тяжкие телесные повреждения. За повторное вождение в нетрезвом виде грозит до двух лет лишения свободы. Нововведение коснутся всех форм собственности транспортного средства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По словам представителей Генпрокуратуры, это позволит сократить количество ДТП «под градусом».

Алексей Стук, заместитель генерального прокурора Республики Беларусь:

Что касается уголовного блока, то в ст. 317 вводятся две дополнительные части (четвертая, пятая). Четвертая часть предусматривает совершение ДТП, которое повлекло гибель одного человека и причинение тяжких телесных повреждений. Здесь предусматривается лишение свободы от 4 до 7 лет. Введение пятой части, которая гласит об ответственности нетрезвого водителя за причинение смерти двум и более лицам, – от 5 до 10 лет лишения свободы. Ранее такая норма предусматривала до 7 лет.