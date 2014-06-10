После развода муж выгоняет бывшую жену на улицу. К кому ей обращаться и что делать в таком случае?

Сколько людям ни доверяй, все равно окажется, что не доверять надо было еще больше. Героиня этого сюжета доверилась мужчине. В первый раз, когда вышла за него замуж, второй — при разводе!

В народе говорят: «В этом мире, чтобы пробиться, нужно быть безжалостным, потому что наивность — это великая гибель, и ведёт она только к одним разочарованиям! Минчанку Раису Кравчёнок природная доверчивость, довела до настоящего бедствия. Прожив более 15 лет в столичной квартире, женщина вынуждена выехать из неё на улицу.

Раиса Кравченок:

В данный момент мы с мужем разведены. Мы некоторое время жили гражданским браком. Эта квартира была куплена 1 февраля 1997, мы расписались в мае 1997. Пять лет мы жили вместе. И за это время мы с мужем в Вилейском районе на земле моих родителей СТО с жилым помещением на втором этаже.

За пять лет семейной жизни станция технического обслуживания семьи разрослась и набрала популярность. Но было не всё так гладко, как хотелось бы. В семью пришло недопонимание, за ним ссоры и в итоге – развод.

Раиса Кравченок:

Когда мы стали разводиться, я подала на раздел имущества. Суд уже назначили. Мой муж упросил меня, чисто по-человечески, чтобы я не трогала, что он наработает. Я не буду трогать тебя, говорит, живи в этой квартире, сколько будешь жить, не дели со мной имущество. И заявление о разделе имущества я забрала.

Раиса не подозревала, что всего лишь после десяти лет покойной жизни, пожалеет о своём поступке. Бывший супруг вновь обзавелся семьёй и потребовал от экссупруги выселения из квартиры. Причем с весомыми аргументами.

Раиса Кравченок:

По новому закону Жилищного кодекса о выселении бывших членов семьи, он подал в суд заявление. И меня 28 апреля выселили из этой квартиры.Теперь мне надо выселится до первого августа.

Как говорится, не доверяй никому, кроме себя. Из-за роковой доверчивости десятилетней давности, сегодня женщина расплачивается по полной программе. Как оказалось, совместно построенная станция технического обслуживания теперь принадлежит бывшему супругу. Эта ошеломляющая новость вконец «убила» женщину.

Раиса Кравченок:

Не знаю, как он всё это смог сделать. Он подделал подпись отца и теперь эта земля принадлежит ему. Я написала в милицию заявление, чтобы произвели проверку данной подписи. Мы взяли с работы папины путёвки.

Бесхитростность и простодушие привело Раису в тупик. Теперь у неё вообще ничего нет, ни прав на станцию техобслуживания, ни земли, ни квартиры.

Раиса Кравченок:

Я написала в Минский областной суд заявление с просьбой, чтобы отменили решение Вилейского суда, чтобы я хоть что-то смогла разделить, совместно нажитое в браке.

К сожалению, совместно нажитое имущество можно разделить только в течение трёх лет после развода либо, когда человек узнал о нарушении прав бывшего супруга. Последнее можно вполне отнести к нашей героине.

Валерий Славашевич, адвокат:

В рассматриваемом случае можно предположить, что она узнала о нарушении права, когда он её выселил из квартиры. В связи с тем, она и стала делить имущество, которое они приобрели в браке. Я полагаю, что она может обратиться с иском в суд, и суд разделит имущество, которое было совместно приобретено.

Никому неизвестно, сколько пройдёт времени, прежде чем у Раисы Кравчёнок появится собственное жильё. Также не ясно сможет ли она доказать, что бывший супруг стал законным владельцем СТО путем обмана. Но то, что Раиса впредь будет менее доверчивой – это факт.

И в завершение сюжета цитата Льва Толстого: «Доверчивость — свойство хороших людей». Конечно это слабое утешение, но все же заметим: Раиса Анатольевна — вы очень, очень хороший человек