По вине коммунальщиков в минском доме были затоплены несколько квартир. Кто возместит ущерб пострадавшим?

Когда человек входит в резонанс с волною Бытия, на его лице появляется блаженная улыбка.

На лице героини этого сюжета давно не было улыбки, потому что бытие ударило по ее судьбе не легкой волной, а серьезным цунами.

11 марта запомнится минчанке Раисе Макаровой как самый ужасный день в её жизни. Около двух часов дня, женщина вернулась домой из магазина. Ничто не предвещало беды. В страшном сне пенсионерка не могла себе представить, что её смоет волной из собственной квартиры.

Раиса Макарова:

Я пришла, открыла дверь — и через порог полилась вода на лестницу. Когда я пришла, все плавало. Лилось с каждой щели.

Как оказалось позже, на техническом этаже дома № 56 по улице Захарова коммунальщики проводили ремонтные работы теплотрассы. Одну из труб по неизвестным причинам прорвало. Мощный поток горячей воды хлынул в разные стороны и далее устремился в щели и стыки дома. Результат — затопление квартир с шестого по десятый этажи.

Анна Валько:

Не было живого места. Родственники прибежали, мы ведрами выносили воду. Лилось здесь так, что окон не было видно. Чтобы вода не полилась в другие комнаты, мы сразу же около порога положили пять ковров, и они впитывали.

Картина действительно ужасающая. Испорченная мебель, бытовая техника, почерневшие свисающие обои — все это не прибавляет оптимизма. В квартире соседки пострадала одна комната. У Раисы Степановной всё намного печальней. В её жилье случился, можно сказать, настоящий потоп. Впору покупать резиновую лодку для передвижения по квартире. Но и это ещё цветочки. Ягодки появились, когда из-за тридцатидневной сырости у Раисы Макаровой появились проблемы со здоровьем.

Раиса Макарова:

У меня появился кашель. Жильё есть, а жить практически негде. Все сырое, мокрое, покрыто плесенью.

Коммунальные службы традиционно абстрагируются от подобных ситуаций. И проблемы жильцов автоматически становятся проблемами только жильцов. Второй месяц людям приходится скорее выживать, чем жить в своих домах. Коммунальщики заняли выжидательную позицию.

Раиса Макарова:

Пришли из ЖЭСа, составили акт залития. Сказали, что ремонтировать будут только стены, потолки и полы, а за мебель, технику они ничего не разрешили даже записывать в акт. Сказали, надо написать в ЖРЭО заявление, чтобы приходила комиссия и разбиралась.

Жильцы в панике! Все понимают, что вслед за сыростью в квартиру придет плесень. Избавиться от последней непросто! Коммунальщики уверены, что все будет хорошо и сохраняют олимпийское спокойствие.

Слуцкая Алла, главный инженер ЖЭС №3:

На территории нашего ЖЭСа проводятся работы по замене теплотрассы. Заказчиком являются Тепловые сети. 10 числа в очередной раз было отключение, производили переключение магистрали. После включения, возможно, где-то случился удар, возможно, где-то не выдержала труба (часто такое бывает), произошел прорыв центрального трубопровода на техническом этаже. Акты залития были составлены в тот же день. Обращались к нам и на следующий день и через несколько дней, что к ним тоже попала вода. Повторно мы выходили через 20 дней контролировать их акты по квартирам.

Как обычно, главный инженер посетовал на нехватку рабочих кадров. Мол, были бы люди, все было бы исправлено своевременно и качественно. А раз их, то есть людей нет, то на нет и суда нет! Впору заплакать от жалости. Бедные коммунальщики. Но кто пожалеет жильцов? Кого волнует, что не все жильцы могут в жесткие сроки оплатить коммунальные платежи? Ведь чуть замешкался — все. А вот коммунальщиков мы должны понять и простить.

Валерий Славашевич, адвокат:

В первую очередь надо в течение срока, когда не высохли еще результаты такого залития, писать заявление в ЖРЭО о составлении акта залития, причин залития, в тот же день писать заявление в ЖРЭО о проведении восстановительных работ, составлении акта причиненного ущерба и проведении восстановительных работ. Что касается неудобств проживания, я соглашусь, что можно ставить вопрос о взыскании каких-то убытков, связанных с проживанием (в арендном, сменном, другом жилье). Потом эти расходы в судебном порядке можно будет взыскать документально, подтвердив их, если причинитель вреда добровольно не согласится возместить ущерб.

После нашего вмешательства коммунальщики пообещали ускорить процесс. Но хочется сказать о другом: ежедневно представители высшей касты ЖКХ вбивает нам в головы чувство вины и неполноценности. Мол, платят жильцы лишь небольшой процент от реальной стоимости коммунальных услуг, что пора бы перейти на полную самоокупаемость и тому прочее и в том же духе. Вот только прежде чем пенять на жильцов, неплохо бы навести порядок в своем королевстве.

Олег Усачев, СТВ:

По моему мнению, ничто во владениях ЖКХ не изменится до тех пор, пока жильцы безмолвно и безропотно будут терпеть унижения и неудобства. Пока не вынесут свои проклятия и возмущения из кухонь и спален в зал судебных заседаний.

Смотришь, научим коммунальщиков уважать тех, кто их кормит.