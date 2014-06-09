Мать с двумя маленькими детьми хотят выселить на улицу

Родители не должны обижать своих детей, потому что дети потом будут решать, в какой дом престарелых вас поместить. Благодаря отцу дети вот-вот окажутся на улице.

Маленькому Никите Таболину 5,5 лет. Его сестренке Маше – 3,5. Однажды внезапно они оказались без отца. Отец бросил семью и скрылся в неизвестном направлении. Сейчас малыши могут оказаться не только без отцовской поддержки и заботы, но и без крыши над головой.

Дарья Таболина:

11 апреля состоялся суд и в течение 10 дней нам сказали покинуть это помещение, но я не знаю, куда ехать.

Три года тому назад отец семейства устроился на работу в Минский Домостроительный комбинат. Тогда же от организации молодая семья получила комнату в 20 квадратных метров в общежитии по ул. Лынькова-29.

Дарья Таболина:

Год тому назад мы с мужем развелись, он нас бросил, уволился с работы, уехал и выписался из общежития. Мы остались с детьми проживать там одни. Сразу нас никто не трогал, но потом стали приходить уведомления о том, чтобы мы покинули это общежитие.

Уход мужа для Дарьи был сродни грому среди ясного неба! Когда летом 2013 года после очередных выходных Дарья вместе с детьми вернулись от бабушки с дедушкой, в общежитии не оказалось ни папы, ни его вещей. Мужчина уехал без объяснений. На протяжении всего года он почти не изъявляет желания общаться с маленькими детьми, не оказывает материальной поддержки.

Дарья Таболина:

Сейчас он постоянно находится в розысках, то есть он его постоянно увольняют за прогулы, за пьянки.

Как бы тяжело не было молодой маме, Дарья не растерялась. Когда она узнала, что её с детьми могут выставить из общежития на улицу, попыталась устроиться на работу в ту же организацию, которая предоставила когда-то им временное жилье. То есть в Домостроительный комбинат.

Дарья Таболина:

Неоднократно я походила к директору, начальнику общежития. Мне предлагали только пойти учеником на стройку или уборщицей. А так как у меня проблемы со здоровьем, я не могла. Мне нужно здоровье, чтобы вырастить своих детей.

Уже три месяца Дарье приходят уведомления о том, что она должна освободить жильё. Но при виде таких бумаг сердце молодой мамы обливается кровью. Потому что ремонт делали они сами, вся мебель и техника тоже покупалась. Более того, рядом с общежитием необходимая инфраструктура: детский сад, магазины, поликлиника, школа.

Дарья Таболина:

Всё в пошаговой доступности. Очень удобно. Рядом детский сад. Я нашла работу недалеко от дома. Так как кроме меня никто детей забрать не может, мне нужно быстренько успеть к вечеру забрать детей.

Дарья недоумевает. Как же так? Неужели, действительно, правда не на их стороне? Неужели на самом деле по закону она с малышами должна оставить обжитой уголок?

Валерий Славашевич, адвокат:

В силу статьи 61.221. Жилищного Кодекса РБ, члены семьи нанимателя, бывшие члены семьи нанимателя, в том числе несовершеннолетние члены семьи нанимателя, уволенного с работы, организация, которая предоставила им общежитие, могут быть выселены из этого общежития могут быть выселены в судебном порядке.

Девушка в отчаянии. На ней двое маленьких детей, защита диплома в университете, она в любой момент может оказаться на улице! Поскольку муж не платит алименты, Дарья кормит маленьких детей на свою небольшую зарплату. Поэтому вариант со съемной квартирой даже не рассматривается. Единственная возможность – переехать к родителям в деревню, которая находится в сорока километрах от Минска. Это значит, что Маше придется забыть о кружках рисования и танцев. Никите, который собирается этой осенью в первый класс, придется разменять учебу в столичной школе возле дома, на школу в сельской местности.

Будем надеяться, что руководство Минского Домостроительного комбината увидит этот сюжет, войдет в положение молодой мамы и подыщет походящую работу. Так и строительная организация приобретет специалиста с высшим образованием, и Дарья останется вместе с детьми жить в обустроенном и привычном месте.