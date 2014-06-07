Из-за ссоры с отцом подросток вызвал милицию, в результате чего семью поставили на учет, как находящуюся в социально-опасном положении. Семья раскаивается и просит оставить их в покое

Подросток — такой человек, который с детьми ведет себя как взрослый, а со взрослыми как ребенок. Герои этого сюжета не побоялись вынести сор из избы, потому что считают, что педагоги и воспиталели слишком жестко подошли к семейному конфликту.

Еще Лев Николаевич Толстой заметил, что все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастна по-своему. У супругов Цивончиков в доме, на первый взгляд, все в порядке. Муж и жена между собой ладят, вместе воспитывают детей, сына Ивана и дочь Ксюшу, вместе проводят досуг. Но вот однажды семейную идиллию нарушил конфликт между отцом и подростком сыном.

Алина Цивончик:

Был небольшой конфликт. Сын, видимо, захотел показать, что он у нас взрослый, мужчина, и он вызвал милицию. Сразу осознал, позвонил отменить вызов, но ему сказали, что отменить вызов нельзя. Испугавшись, он просто убежал, не дождавшись сотрудников милиции.

Сергей Цивончик, отец ребенка, и подумать не мог, что его педагогические приемы могут так плачевно закончиться. Тем более воспитывал подростка он исключительно словом! Тем не менее правоохранители, а вслед за ними и педагоги, приняли исключительные, как считают отец и мать, меры.

Алина Цивончик:

Нашу семью вызвали на комиссию, поставили как семью социально опасного положения! Я не понимаю, на каком основании поставили нас. Все, конечно, зависит от декрета № 18, мы его читали с мужем не один раз.

Даже в священном писании сказано: «Кто жалеет розги своей, тот ненавидит сына, а кто любит, тот с детства наказывает его». В семье Цивончик из-за одного проступка отца наказали всю семью. Хотя нельзя сказать, что конфликт с педагогами возник на пустой почве. 6 лет назад супруги пережили изъятие детей, но в краткие сроки стали на путь истинный и вся семья снова воссоединилась.

Дочка Алина Цивончик:

Я уже разлучалась с мамочкой и больше не хочу.

Так почему же все-таки по одному вызову милиции на семью снова ставят клеймо социально опасное положение и заносят в черный список? В комиссии по делам несовершеннолетних Первомайского района сообщили, что отец был в нетрезвом состоянии. В управлении образования и вовсе категорически отказались что-либо комментировать. И это вызывает недоумение! Создается впечатление, что эти организации находятся на военном положении. На наш взгляд, сотрудничество с прессой взаимовыгодное и несет в себе серьезную профилактическую подоплеку. Посмотрит иной родитель сюжет и возьмется не за ремень, а за голову. Увы, похоже, проще карать и наказывать, нежели просвещать и разъяснять.

Алина Цивончик:

Почему нельзя было дать нам какое-то предупреждение, штраф за ложный вызов. Ведь никто не разбирался, какая у нас семья, как мы характеризуемся у соседей, по месту работы. Никто не разбирал этот конфликт досконально изнутри.

Уже даже сам факт того, что семья обратилась за помощью к нам в программу говорит о том, что отец сожалеет о содеянном! И раскаивается об этом на глазах у всей страны. Супруги не побоялись вынести сор из избы и показать, что как бы там ни было, но свою семью в обиду они давать не хотят, а тем более портить репутацию.

Галина Левашова, соседка:

Семья как семья. В семье бывает всякое, но если дети ухоженные, семья работает, так что я могу сказать про семью плохого.

По словам Сергея, Ксюша внешне похожа на жену, а вот упорством на него. Заметно, ведь без этого качества у девочки в 10 лет не получилось бы шить такие забавные мягкие игрушки.

Семья живет скромно, по средствам. Холодильник никогда не бывает пустым, а для детей всегда найдутся сладости и фрукты.

Каждый год супрги стараются ездить на море. Излюбленным курортом стал крымский город Судак. Но понежится ли на морском берегу семья этим летом, пока никто сказать не может. Все переживают, что история 6-летней давности может повториться. Да, свои ошибки в прошлом супруги не отрицают. Однако они исправили ситуацию и вернулись к нормальной жизни, которую в этот раз омрачил конфликт, в котором каждый виноват по-своему.

Иван Цивончик:

Я был не прав, сожалею. Натворил глупостей, такого больше не повториться.

И сын, и отец – оба оступились. Каждый хотел показать свою значимость, а вот уступить никто не желал. Теперь семью ждут внезапные проверки и пристальное внимание как со стороны социально-педагогических служб, так и правоохранительных органов. Может все-таки стоит дать семье еще один шанс, ведь они не бояться просить помощи на глазах у всей страны и признают свои ошибки! Они до последнего готовы бороться за свою репутацию и честь! И уверены, что если ты споткнулся и упал, это вовсе не значит, что ты не туда идешь.

А вообще, доминировать в семье должен тот, кто в состоянии будет потом все разминировать. Этот сюжет для тех родителей, которые ходят по минному полю, не подозревая, что каждый неосторожный шаг может привести к печальным последствиям.