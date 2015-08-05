Украденные у клиентов с карточек деньги теперь придется возмещать банкам

Новости Беларуси. Банки обязаны полностью возвращать украденные с карточек деньги клиентов. В Беларуси 5 августа вступило в силу соответствующее постановление Нацбанка. Добавим, что так называемая нулевая ответственность держателей карт существует далеко не во всех странах. А там, где она есть, деньги возвращают на разных условиях.

Оплата коммунальных услуг, денежные переводы, снятие наличных — на вид обычная банковская карта открывает тысячи возможностей ее держателям. Однако зачастую это электронное чудо становится настоящим оружием в руках злоумышленников. За первое полугодие только в Минске более трехсот фактов хищения денег с банковских карт.

Александр Ластовский, руководитель пресс-службы ГУВД Мингорисполкома:

Основная масса хищений приходится на вторую часть. Имеется в виду, что данные действия совершены либо повторно, либо группой лиц, либо с использованием специальной компьютерной техники.

История Натальи Поткиной больше похожа на эпизод криминальной киноленты — еще два года назад во время отдыха в солнечной Испании неизвестные прямо на улице ограбили белорусского дизайнера и ее маму. В распоряжении злоумышленников оказались не только наличные деньги, но и банковские карты. Позже Наталья узнает — с ее белорусского карт-счета потрачена внушительная сумма.

Наталья Поткина:

С моей карточки было снято около 1500 евро. Причем снято не одним платежом, а были совершены восемь покупок. Это покупки абонементов на поезда, билеты.

Неприятный инцидент застал врасплох и супружескую пару из Гомеля. Летний отпуск изрядно подпортила денежная афера — с карт-счета отдыхающих исчезли несколько тысяч долларов. По приезду в Беларусь семья Залужных выяснила, используя банковские реквизиты, мошенники совершали покупки в США. Однако и в этом случае вернуть украденные деньги в полном размере так и не удалось.

Дмитрий Залужный, клиент банка:

Я же не могу проконтролировать службу безопасности банка. Это обязанность банка. У них в рекламе написано: «У нас ваши деньги хранятся в сейфе». Получается, что я принес им деньги в сейф, а деньги из сейфа пропали.

Именно в тот момент и Наталье, и Дмитрию нужна была та самая гарантия, которую уже сегодня в рамках принятого постановления о нулевой ответственности держателей карточек готовы дать белорусские банки в случае соблюдения условий договора.

Владимир Гусаров, исполняющий обязанности директора системы платежных карт:

Обязательно в данном случае клиенту следить за движением денежных средств по счету или по смс-банкингу, или по интернет-банкингу. В случае появления операции, которые кажутся ему подозрительными, надо немедленно сообщить в банк. В этом случае есть 30 дней для опротестования операции.

Все получают похищенную несанкционированным путем сумму со счетов в валюте карт-счета. Те потери, которые теперь несут банки по несанкционированным операциям, – компенсация клиентам из своих средств. Эти суммы не критичны для прибыли банков, с одной стороны. С другой стороны, это стимулирует банки к внедрению новых систем безопасности.

Киберпреступления со счетами актуальны во всем мире. И Беларусь одна из тех немногих стран, где принцип нулевой ответственности действует на законодательном уровне. Кроме того, представители белорусской банковской системы уверены — это не повлияет на чистую прибыль банка, а, наоборот, улучшит систему безопасности. За платежами в интернете следит программа 3D Secure, за снятием наличных денег — встроенные в банкоматах видеокамеры, а за движением безнала — специальные микрочипы, вмонтированные в пластиковую карту. В ближайшее время планируют внедрить и так называемую систему лимитов.

Ольга Ермаченко, начальник управления банковских платежных карточек:

Удобный сервис на базе интернет-банкинга мобильного приложения, который позволяет клиентам в режиме онлайн изменять лимиты по своим карточкам. Например, если вы находитесь на территории Республики Беларусь, вы заходите в мобильное приложение и блокируете все операции по вашей карточке за рубежом.

Однако та или иная система без человеческой бдительности приходит в бездействие. Поэтому банки дают гарантии и берут всю ответственность на себя в надежде и на внимательность владельцев пластиковых карточек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.