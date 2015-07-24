Минчанин обратился на СТВ с просьбой помирить его с братом, а сам пришел с милицией и жалобами

Чем человек старше, тем больше у него родственников и меньше родных. Минчанин Федор последние годы в обиде на родного брата. Родных людей рассорил пресловутый квартирный вопрос. И, как ни странно, повинна в этом покойная мать, которая однажды оставила в наследство квартиру не своим сыновьям, Федору и Сергею, а внуку Максиму. Младший брат Федор объясняет почему.

Сергей Нейман:

Завещание оставила на моего сына, потому что не знали тонкостей юридического права, думали, что брат начнет отсуживать, и ему что-то достанется. Он за свою жизнь нигде ни копейки не заплатил. У них была с супругой квартира в Шабанах, они ее пропили.

Видимо, понимая, что Федор может так же распорядиться и своей долей в квартире, мать приняла непростое решение. И, скорее всего, верное. Став собственником квартиры, внук Максим родного дядю принял как родного — выделил комнату и разрешил проживать совершенно бесплатно.

Сергей Нейман:

Мне долг перед мамой не позволяет поступить с ним плохо. А так, сколько уже ударов от него исподтишка, то, наверное, ни один бы человек уже не выдержал.

С этим нельзя не согласиться. Неизвестно, как долго длилась бы эта история, если бы однажды не за бокалом пива дружки не шепнули ему: Федя, а может, ты имеешь право на квадратные метры покойной мамы? На ум приходит пословица: посади поросенка за стол, а он и ноги за стол. Напомним, что главной целью публичного выступления Федора на телевидении было примирение с братом. Тогда странно выглядит тот факт, что на встречу с близким родственником и корреспондентами мужчина пригласил милицию. И вместо братского рукопожатия стал жаловаться правоохранителям на то, что его не пускают в квартиру.

Федор Белькович:

У меня ключи только от комнаты. А комнату, знаете, с крыши не откроешь, надо войти в дверь. Сережа не дает, чтобы я не начал плохо себя вести. Такие уже были эпизоды.

Но вы часто себя плохо ведете?

Федор Белькович:

В прошлом, надеюсь. Уже последний год Бог миловал.

Это хорошо, что на шестом десятке жизни мужчина осознал, что последний год он ведет себя хорошо. Мама была бы довольна сыном. Вероятно. Но а то, что нигде не работает и выпивает, то от обиды — алкоголь уносит Федора Даниловича в прекрасный беззаботный мир: с песнями, плясками и протоколами.

Федор Белькович:

Я не записывал даты, но год назад у меня было три протокола. Еще 2,5 года назад — 4 протокола. И вот у меня каждое употребление связано с неадекватными действиями — и протокол. Шатаюсь я, песни пою — не всем это подходит. А в деревне можно. В деревне как-то вот не было еще ни одного протокола.

Деревенский романтик Федор с грустью вспоминает былое. Но то, что оно не стало былью, мужчина виноват сам, ибо и домиком в деревне дядя Федор распорядился так же, как и некогда с собственностью в столице.

Сергей Нейман:

Он отсудил часть дома, и они со своим сыном за месяц все эти деньги пропили.

Начинающий нарколог скажет, что если у человека виноваты все, кроме него, то это является первым признаком алкогольной зависимости. Федор Данилович считает нормальным, что два десятилетия он нигде не работает. О декрете президента Республики Беларусь №3 «О предупреждении социального иждивенчества» мужчина слышал и пытается найти себе оправдание.

Федор Белькович:

Если называть работой уход за мамой, находиться на частном подворье, где поливать огород, вскапывать, смотреть баню, сторожить.

Недолог тот час, когда у Федора Бельковича спросят: а чем вы занимались календарный 2015 год? Где трудились на благо обществу? Чтобы попытаться достучаться до небес или хотя бы до совести и разума брата, Сергей забрал его в деревню. Мол, под присмотром будет. Обещал даже уплатить за него налог за тунеядство. Но тут, как говорится, дай палец — по локоть откусят. Мы отправились к юристу, чтобы получить ответ на вопрос, волнующий нашего героя: можно ли оспорить завещание и урвать куш?

Виктория Осипова, адвокат:

Может оспорить завещание, если для этого есть основания. Если есть основания полагать, что действительная воля наследодателя не выражена в этом завещании, или что наследодатель, подписывая завещание, не понимал значений своих действий, не мог ими руководить.

Иными словами: если Федор полагает, что мама была не в себе, завещая квартиру не ему, а внуку, то он должен доказать это в суде. Далее дело экспертов, которые на основании медицинских документов сделают вывод: есть ли основание поставить правдивость завещания под сомнение.

Виктория Осипова, адвокат:

Если истец говорит о ничтожности завещания, то это будет срок исковой давности 10 лет. Если по другим основаниям (например, под влиянием обмана или заблуждения), то здесь будет 3 года.

Также законом предусмотрено так называемая обязательная доля. Если наследник был ею обделен, то только суд может решить вопрос в ту или иную пользу.

Виктория Осипова, адвокат:

Несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, а также его нетрудоспособный супруг и родители наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону.

Здесь у Федора Даниловича шансов нет. На момент составления завещания он был бодр, весел, совершеннолетен и трудоспособен. Как, собственно, и сегодня. Более того, проживание в квартире по улице Богдановича зависит исключительно от доброй воли племянника.

Виктория Осипова, адвокат:

Этот гражданин в соответствии с нормами Жилищного кодекса даже не относится к членам семьи собственника данной квартиры, то есть этого внука, которому бабушка оставила завещание. Этот внук, который является на сегодняшний день собственником квартиры, может даже поставить вопрос о выселении своего дяди без предоставления другого жилого помещения.

Конечно, при условии, что они не ведут общего хозяйства. Кстати, есть еще один нюанс: если в приватизации квартиры учитывались квоты, выделенные на несовершеннолетних детей государством, и эти квоты при приватизации были зачтены, то в этом случае дети могут ставить вопрос о признании права собственности на какую-то долю в этой квартире. Но нашему герою не стоит забывать, что при обращении в суд уплата всех издержек ляжет на его плечи. И даже если неработающий Федор сумеет эти издержки понести, далеко не факт, что суд вынесет решение в его пользу.

Федор Белькович:

Брат, извини меня, пожалуйста. Я был на 100% не прав. Я своим дальнейшим поведением надеюсь исправиться. Первым пунктом — на работу.

Нашему герою повезло — родственники не отказались бороться ни с его алкоголизмом, ни с дармоедством. Мы же будем надеяться, что маленький сюжет до кого-то достучался. И этот кто-то задумался — что дороже: рюмка или счастливая семья. Как говорится, капля камень точит.