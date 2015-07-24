Новости Беларуси. Новая редакция закона о госгранице вступила в силу в Беларуси. Основные изменения коснулись пограничной зоны. В частности, при въезде в нее обязательно необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Для детей до 14 лет обязательно наличие свидетельства о рождении. Оставленные в погранзоне (вне населенных пунктов) без присмотра автомобили будут эвакуированы.

Новое законодательство запрещает бросать транспортные средства без уведомления органов погранслужбы. Также теперь представители таможни получили право составлять протоколы и рассматривать дела об административных правонарушениях. К примеру, они могут наказать за оставленные в документах деньги. За подобную «забывчивость» грозит штраф до 100 базовых величин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.