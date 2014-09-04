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Положена ли отсрочка от армии, если жена находится в декретном отпуске с ребенком до 3 лет?

04 сентября 2014 11:46
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Житель Минска задает вопрос:
В настоящее время я нахожусь в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет. Моему муже 24 года. Положена ли ему отсрочка от армии до окончания моего декретного отпуска?

Елена Мойсейчик, юрист:
Отсрочка от призыва на срочную военную службу, в службу в резерве по семейному положению предоставляется гражданам, которые имеют жену, ребенка в возрасте до 3 лет. При предоставлении данными лицами следующих документов: свидетельство о браке, свидетельство о рождении ребенка, справка о составе семьи. В данной ситуации я бы посоветовала собирать документы, воспитывать ребенка вместе с мужем.

# Армия Беларуси # Консультация юриста # Елена Мойсейчик

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