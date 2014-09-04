Кто будет отвечать за нанесенный вред бродячей собакой на рынке?

Житель Бобруйска задает вопрос:

Недавно я была в Минске, заехала на один крупный рынок, вдруг на меня напала бродячая собака и сильно покусала ногу, испортив дорогие сапоги. Можно ли с какого-нибудь потребовать возмещение ущерба?

Елена Мойсейчик, юрист:

В данной ситуации, если вас покусала собака на рыночной территории, то согласно п. 12 Санитарных и ветеринарных правил всю ответственность за безопасность посетителей, как и за меры по отлову бродячих животных несет администрация рынка. Поэтому в данной ситуации вы можете абсолютно спокойно обращаться с претензией по компенсации морального и материального ущерба к администрации рынка, если вам будет отказано в удовлетворении ваших требований, вы можете обращаться в суд.