К кому можно обратиться матери несовершеннолетних детей за материальной помощью?

Житель Минска задает вопрос:

Я в разводе с мужем уже 5 лет, у нас 2 детей (12 и 14 лет). Раньше муж работал и исправно платил алименты, недавно он получил 2 группу инвалидности, пенсия мизерная, мне даже стыдно у него просить алименты. Есть ли какая-то государственная поддержка для таких случаев?

Елена Мойсейчик, юрист:

В вашей ситуации я бы посоветовала обратиться в администрацию района. По заявлению граждан администрация района рассматривает заявления по факту выборочной материальной помощи таким лицам.