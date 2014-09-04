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К кому можно обратиться матери несовершеннолетних детей за материальной помощью?

04 сентября 2014 11:43
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Житель Минска задает вопрос:
Я в разводе с мужем уже 5 лет, у нас 2 детей (12 и 14 лет). Раньше муж работал и исправно платил алименты, недавно он получил 2 группу инвалидности, пенсия мизерная, мне даже стыдно у него просить алименты. Есть ли какая-то государственная поддержка для таких случаев?

Елена Мойсейчик, юрист:
В вашей ситуации я бы посоветовала обратиться в администрацию района. По заявлению граждан администрация района рассматривает заявления по факту выборочной материальной помощи таким лицам.      

# Консультация юриста # Елена Мойсейчик # Дети и родители

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