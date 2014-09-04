Правы ли работники кафе, не пуская посетителей за 25 минут до закрытия?

Житель Гомеля задает вопрос:

Недавно мы с друзьями были в Минске. Решили вечером зайти в кафе, перекусить. До окончания работы заведения оставалось 25 минут. Нас не пустили, мотивируя тем, что оно закрывается. Правы ли работники кафе?

Елена Мойсейчик, юрист:

В соответствии с п. 4 Правил осуществления розничной торговли отдельными видами товаров и общественного питания вход покупателей в ресторан и кафе может быть прекращен за 30 минут до закрытия. В другие торговые объекты общественного питания — за 15 минут до закрытия. В данном случае в кафе вас не пустили на законных основаниях.