Подставка купленного минчанином панельного телевизора треснула, не выдержав веса экрана

Новости Минска. Ничто так не ограничивает взгляд на жизнь, как диагональ телевизора. Минчанин Вадим Кирута с этим не согласен, потому что он - ярый поклонник телекоммуникационных инноваций. Посмотрев в 2009 году кинофильм «Аватар» в формате 3Д, решил однозначно: такое чудо должно быть у него дома. Мужчина решил - мужчина сделал.

Два назад в известном столичном магазине Вадим за 8 миллионов рублей, тогда это было эквивалентно трем тысячам долларов, приобрел «Самсунг» 3Д. Радости не было предела. До поры.

Вадим Кирута:

Ночью, в моем присутствии, никого не было, он меня рухнул. Телевизор очень большой. Ни детей, ни домашних животных не было. Если бы это не было я на моих глазах, я бы не поверил.

Действительно, странно, что телевизор спустя 18 месяцев внезапно рухнул без каких-либо явных причин. После осмотра Вадим выяснил: лопнула подставка, которая, по предположению мужчины, не выдержала двадцати пяти килограммовый телевизор. Вадим обратился в магазин, где ему предложили провести экспертизу подставки за свой счет.

Вадим Кирута:

Мне пришлось экспертизу проводить самостоятельно, за свой счет ее оплачивать.

Подобная экспертиза обойдется Вадиму примерно в один миллион 200 тысяч рублей. Эксперт еще не подготовил окончательное заключение, но предварительные замечания у него уже есть.

Сергей Пракопенко, специалист в области товароведческих исследований:

Данная подставка, скорее всего, рассчитана на телевизор диагональю 46 дюймов, исходя из имеющейся на ней маркеровки. К ней прилагается и устанавливается опора под телевизор, которая рассчитана, тоже исходя из маркеровки, .на 40 дюймов. Соответственно, вес телевизора 50 дюймов превышает допустимую нагрузку, вследствие чего, скорее всего, и произошел данный перелом и отлом подсктавки.

Итак, у эксперта есть сомнения в том, предназначалась ли подставка для телевизора данной модели. И если будет установлено, что подставка из комплекта не соответствует по техническим характеристикам для телевизора Вадима Кируты, то...

Елена Мойсейчик, юрист:

В дальнейшем потребитель вправе обратиться к продавцу и заявить требования, в том числе и о расторжении договора, о замене такого товара на аналогичный и, помимо всего прочего, заявить требование о возмещении своих убытков, которые он понес на производство экспертизы.

После предъявления претензии с приложением заключения экспертизы у продавца будет 7 дней, чтобы дать ответ на вопрос, согласен ли магазин с претензией. Если да, то торговому заведению отводится еще один месяц на удовлетворение требований. Но вот если продавец откажется удовлетворять требование Вадима, то...

Елена Мойсейчик, юрист:

Потребитель вправе обратиться с исковым заявлением в суд, где дополнительно он имеет право заявить требование о взыскании неустойки в размере 1% от стоимости товара за каждый день просрочки удовлетворения требований потребителя, а также компенсацию морального вреда.

Помимо этого, если потребитель обратиться в суд через общественное объединение по защите прав потребителя, с продавца будет взыскан штраф в размере 100 % взыскиваемой суммы. Кстати, 8 миллионов два года назад и 8 миллионов сегодня - это совсем разные деньги. И за такую сумму аналогичный телевизор уже не купишь.

Елена Мойсейчик, юрист:

Потребитель вправе заявить требование о расторжении договора и возврате уплаченной за товар денежной суммы, а также заявить требование о возмещении разницы между ценой на момент продажи такого товара и стоимостью на сегодняшний момент.

Повторимся, все эти права Вадим будет иметь только в случае наличия производственного брака, или, как в нашем случае, несоответствия технических характеристик подставки и телевизора. Чего мы ему и желаем, сообщили в программе «Добро пожаловаться!» на СТВ.