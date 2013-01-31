Важнейшее направление работы Конституционно суда - проверка конституционности всех сфер законотворчества

Новости Беларуси. Важнейшим направлением работы Конституционного суда в этом году станет проверка конституционности деятельности судов, правоохранительных органов и иных госведомств в сфере законотворчества и правоприменения.

Об этом сегодня шла речь на рабочей встрече Президента Александра Лукашенко с председателем конституционного суда Петром Миклашевичем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Традиционно по итогам года Конституционный суд, проведя гигантскую, можно сказать, работу, подводит итоги с работой по законодательству, законотворчеству, проводит анализ тех нормативно-правовых актов, которые принимаются в нашей стране и, прежде всего, законов на соответствие Конституции. Это действительно большая работа и, может быть, в нашей стране, я скажу откровенно, отдельные субъекты, которым направляется это заключение, слабо прорабатывают их, кстати, контроль вам тоже надо установить над реализацией тех недостатков, которые вы выявляете в ходе работы над подобным документом.

Если, к примеру, правительство, суды и другие органы власти на выявленные недостатки не реагирует, ну, наверное, надо и меня подключать к этому процессу. Это недопустимо, когда Конституционный суд в такой, можно сказать, мягкой форме предлагает отреагировать на недостатки, а меры не принимаются, это очень серьезные недостатки, если такие есть. Поэтому я бы предложил Конституционному суду все-таки контролировать исполнение своего основного документа, можно сказать, это заключение – это основной документ, это самый важный документ, который вырабатывает Конституционный суд, который просматривает все нормативно-правовые акты, особенно закон.

Петр Миклашевич, председатель Конституционного суда Республики Беларусь:

Мы анализировали состояние конституционной законности по тем материалам, делам, которые мы рассматриваем в первую очередь, ну и в целом оценивали состояние конституционной законности по обращениям граждан к нам, около тысячи обращений граждан было, в которых ставились вопросы, связанные с конституционностью нормативно-правовых актов, несовершенства законодательства, противоречивостям.