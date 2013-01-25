Власти должны активнее предотвращать гибель людей на пожарах

Новости Минской области. Местные власти должны активнее работать на предотвращении пожаров и гибели в них людей. Об этом заявлено на заседании облисполкома. В некоторых районах выделенные средства на ремонт печного оборудования освоены не полностью. Между тем, неисправная электропроводка и печи – главная причина возникновения пожаров, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Подтверждение этому – недавние случаи в Столбцовском и Молодечненском районах, где погибли дети. По статистике, в этом году количество погибших при пожарах в регионе сократилось на 18 процентов. За год в области произошло почти 1,5 тысячи пожаров – цифра слишком высокая. Сотрудники МЧС проблему держат под контролем, но в профилактике пожаров необходим комплексный подход. Заниматься проблемой такжн должны органы внутренних дел, социальные работники и работники сельсоветов.

Василий Степаненко, начальник Минского областного Управления МЧС:

Комплексный подход к тем категориям людей, которые нуждаются в социальной защите, поддержке. Это одинокие престарелые, инвалиды – они на особом учете. Здесь социальная защита работает, государством выделяются деньги на создание безопасных условий. Это и по ремонту печного отопления, и электропроводки. В 2012 году все, кто нуждался в ремонте печного отопления, электропроводок, все эти вопросы были закрыты. Что касается детей, здесь не только многодетные семьи, но и неполные, неблагополучные. За каждой такой семьей есть персональное закрепление ответственное, и постоянно идет мониторинг.