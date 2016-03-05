Почему «надкушенное яблоко» не хочет стать огрызком в зубах ФБР

Американцы считают, что закон является лучшим драматургом: судебный зал, соответственно — это идеальный театр, а самые неподражаемые трагики сидят обычно на скамье подсудимых. Наимоднейшая в нынешнем сезоне пьеса рассказывает о том, как надкушенное яблоко оказалось не по зубам всему федеральному бюро расследований, всем тамошним агентам с их жучками, плащами, кинжалами, всеядностью и небрезгливым отношениям к объедкам.

2 декабря прошлого года супруги Сайед Ризван Фарук и Ташфин Малик расстреляли 14 человек в пансионате для умственно отсталых города Сан-Бернадино: эту гору дымящихся трупов пакистано-американская пара украсила также и своими двумя телами.

В Штатах разные безумцы время от времени прореживают ряды сограждан: квалифицируется такое, обычно, как прискорбный инцидент, спровоцированный психическими перверсиями. Сан-Бернардинский инцидент, вопреки обыкновению, признали терактом: на это властям потребовалась изрядная смелость — с 2001-го, после уничтожения ВТЦ, терактов в стране, почитай не было.

За расследование взялись федералы — в лице минюста и ФБР. Дознание шло своим чередом до момента, пока канцелярские умы-чернильные души не потребовали от корпорации «Apple» выпотрошить для них мозги телефонного аппарата убийцы.

Здесь «Надкушенное яблоко» взбунтовалось: «Не допустим прецедента, горой встанем на защиту приватности и гражданских свобод — и, вообще, пусть нам прикажут сделать это все ветви власти вместе взятые. За исполнительной дело, конечно, не стало.

Джош Ирнест, пресс-секретарь Белого дома:

Тут важно понимать — чего именно хочет министерство юстиции с ФБР? Они не хотят, что «Apple» что там переделал в своем продукте или оборудовал «черный ход» в своей программе. Они хотят до конца разобраться с одним-единственным аппаратом. В этом смысле Белый дом полностью поддерживает ФБР и минюст!

Федералы уверяют, что их интересуют кое-какие интимные мелочи палаческого семейства — как там созванивались с Бин Ладеном? Спиритические сеансы проводили? А, может, набирали секретный номер на виртуальной клавиатуре айфона?

В интересе же к «Apple» ничего личного, только бизнес, да и любопытство ситуативное, без долгоиграющих последствий.

Джеймс Коми, директор ФБР:

История с Сан-Бернардино не станет прецедентом, я обещаю. Ни за что не станет! Нам просто нужно в важнейшем расследовании выжать из улики максимум возможного. Как тут судьи и адвокаты могут отыскать наступление на права — просто не представляю!

Собственно, «Apple» рядится в белые одежды весталки совершенно зря: не девицы они в деловом отношении, отнюдь не девицы. По сан-бернардинскому телефону, как сообщали сами представители корпорации, властям было сообщено всё.

Конфликт возник, когда ФБР потребовало либо оборудовать удобный «ход с тыла» к любому айфону, либо передать программные ключи, которые позволяют наведывать в память аппаратов даже дистанционно. Цифровые ключи такого рода существуют, насколько известно, но даже в «Apple» они разбиты на фрагменты, розданы нескольким директорам и собраны воедино могут быть только по совершенно особому случаю.

Тут же волшебную комбинацию требуют передать какому-то федеральному штафирке, за которым не присматривает никто — может, начальство, да и то вполглаза. В общем, спор не о свободах, по правде говоря, а о том — кто ваши свободы уздечкой зажмет в своем кулаке?

Санбернардинский айфон стал героем американского фольклора и его судьбой, как Коньком-Горбунком, заняться желает даже Дональд Трамп, выстраивающий образ Иванушки-дурачка американской политики:

Дональд Трамп, кандидат в президенты от Республиканской партии:

Я вам могу гарантировать, что все продукты «Apple» мы будем производить в Соединенных Штатах, а не в Китае или Мексике! Эй, уберите отсюда этого, пожалуйста! Вы кто такой? Мексиканец? Мексиканец, да? Я тут не речь вам приготовил, а просто кексик! А этот тип у меня изюм ворует! Пошел вон! Вон пошел!

По правде говоря, история эта разыгрывается в стиле античной трагедии: там полагалось, фальшиво заламывая руки, горестно раскачиваться на котурнах—на древнегреческих лабутенах, сиречь.

Если верить Сноудену и Викиликс, людские тайны вовсю эксплуатируются и корпорацией, и спецслужбами. Свои облачные хранилища, до самого тайного закутка, «Apple» как-будто властям открыл.

С приватностью в Штатах тоже просто: «Патриотический акт» с последующими уточнениями мало, что позволяет гражданам утаивать. Что же касается иностранцев, то там для американской разведки нет никаких запретов: можно следить, а нужно — имать и потрошить с применением третьей степени устрашения.

Система «Эшелон» уже четверть века слушает даже разговоры рязанской тещи с бобруйским зятем. Нынешний танец на котурнах — он для нетребовательной публики, с памятью мартышки, доверчивостью дошкольницы и кругозором девочки Элли из Канзаса.

ФБР берет не по чину и в стране корпораций пытается присвоить прерогативы большого бизнеса: сражаются субъект в цилиндре с сигарой и господин в плаще с кинжалом. Кто кого сборет — не важно, широкую общественность все равно продолжат стричь и слушать.

Единственная надежда — мы сделаемся слишком широкой общественностью и у них не хватит на нас глаз да рук: «Плодитесь и размножайтесь» - это средство контршпионажа рекомендовал нам еще сам господь.