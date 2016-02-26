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В Беларуси урегулируют использование современных авиамоделей

26 февраля 2016 17:02
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Новости Беларуси. В Беларуси урегулируют использование современных авиамоделей. Соответствующий Указ подписал 26 февраля глава государства. Документ будет способствовать обеспечению надлежащего уровня безопасности полетов воздушных судов, а также общественной безопасности.

Сейчас авиамодели  широко используются в спортивных, коммерческих целях и научно-исследовательской деятельности. Вместе с тем они стали представлять угрозу пользователям воздушного пространства Беларуси. Не исключается также использование летательных аппаратов в террористических и экстремистских  целях, в том числе в местах проведения массовых мероприятий.

Теперь порядок использования авиамоделей определит Правительство. За нарушение будет установлена административная ответственность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Авиамоделирование

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