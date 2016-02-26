Новости Беларуси. В Беларуси урегулируют использование современных авиамоделей. Соответствующий Указ подписал 26 февраля глава государства. Документ будет способствовать обеспечению надлежащего уровня безопасности полетов воздушных судов, а также общественной безопасности.

Сейчас авиамодели широко используются в спортивных, коммерческих целях и научно-исследовательской деятельности. Вместе с тем они стали представлять угрозу пользователям воздушного пространства Беларуси. Не исключается также использование летательных аппаратов в террористических и экстремистских целях, в том числе в местах проведения массовых мероприятий.

Теперь порядок использования авиамоделей определит Правительство. За нарушение будет установлена административная ответственность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.