Новые правила заграничного шопинга: беспошлинно придет посылка не дороже 22 евро и не тяжелее 10 кг

Новости Беларуси. Заграничный шопинг — по новым правилам. В Беларуси ограничен беспошлинный ввоз международных посылок. Согласно указу Президента, без пошлин из-за рубежа уже совсем скоро можно будет получить бандероль не дороже 22 евро и не тяжелее 10 килограммов. Введение «лимита» - мера вынужденная.

Страницы заграничных онлайн - магазинов как полки в супермаркете — товары на любой вкус и кошелек. Правда теперь выбирая обновку, особое внимание стоит обратить на ее стоимость. В Беларуси введены новые правила заграничного шопинга: без пошлин в страну придет посылка не дороже 22-ух евро и не тяжелее 10 килограммов. Введение «лимита» мера, что называется вынужденная.

Геннадий Даниленко, заместитель начальника Минской региональной таможни:

Более 2500 граждан являются получателями международных почтовых отправления, и частота перемещения - более 100 посылок в год. Это указывает на возможность коммерческого использования товаров, доставляемых в данных международных отправлениях. В 2015 более 80% почтовых отправлений было с объявленной стоимостью менее 22 евро.

Очевидно, что ограничение — одна из форм борьбы с нелегальными продавцами. За последние два года число фактов, когда под видом покупок «для себя», в страну ввозили коммерческие партии товара, возросло в 6 раз.

Светлана Шевченко, заместитель министра по налогам и сборам:

В ходе проведения контрольных мероприятий налоговыми органами нередко выявлялись факты, когда граждане под видом ввоза товаров для личного пользования, фактически использовали его для осуществления незарегистрированной предпринимательской деятельности, реализуя на рынках, в торговых центрах, и использованием сети интернет.

Превышение лимита обойдется в 30% стоимости товара. Например, если купленный вами гаджет стоит 50 евро, то «сверху» придется заплатить меньше 8 с половиной условных единиц.

Виолетта Брезовская, начальник управления организации торговли и услуг Министрества торговли Республики Беларусь:

Если еще много стран, которые применяют такую систему. Например, в Японии помимо того, что платится налог, выплачивается налог на приобретение - 8% вне зависимости от стоимости товара.

В интернет-сообществе документ активно обсуждают, но непосредственно он коснется лишь 10% белорусов — именно столько жителей нашей страны предпочитают заграничный шопинг «не вставая с дивана». В силу Указ вступит через два месяца после опубликования. Это значит, что тот, кто уже заказал международную посылку, сможет получить ее по старым нормам беспошлинного ввоза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.