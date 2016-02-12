Прямой эфир

Новые правила заграничного шопинга: беспошлинно придет посылка не дороже 22 евро и не тяжелее 10 кг

12 февраля 2016 17:57
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Заграничный шопинг — по новым правилам. В Беларуси ограничен беспошлинный ввоз международных посылок. Согласно указу Президента, без пошлин из-за рубежа уже совсем скоро можно будет получить бандероль не дороже 22 евро и не тяжелее 10 килограммов. Введение «лимита» - мера вынужденная.

Страницы заграничных онлайн - магазинов как полки в супермаркете — товары на любой вкус и кошелек. Правда  теперь выбирая  обновку, особое  внимание  стоит  обратить на ее стоимость. В Беларуси введены новые правила заграничного шопинга: без пошлин в страну придет  посылка  не дороже  22-ух евро и не тяжелее 10 килограммов.    Введение «лимита»  мера, что называется вынужденная.

Геннадий Даниленко, заместитель начальника Минской региональной таможни:
Более 2500 граждан являются получателями международных почтовых отправления, и частота перемещения - более 100 посылок в год. Это указывает на возможность коммерческого использования товаров, доставляемых в данных международных отправлениях. В 2015 более 80% почтовых отправлений было с объявленной стоимостью менее 22 евро.

Очевидно, что ограничение — одна из форм борьбы с нелегальными продавцами. За последние два года  число фактов, когда  под видом покупок  «для себя», в страну ввозили  коммерческие партии товара, возросло в 6 раз.   

Светлана Шевченко, заместитель министра по налогам и сборам:
В  ходе проведения контрольных мероприятий налоговыми органами нередко выявлялись факты, когда  граждане под видом ввоза товаров для личного пользования, фактически использовали его для  осуществления незарегистрированной предпринимательской деятельности, реализуя на рынках, в торговых центрах, и использованием сети интернет. 

Превышение лимита обойдется в 30% стоимости товара.  Например,  если купленный вами гаджет стоит 50 евро, то «сверху» придется заплатить меньше 8 с половиной условных единиц.   

Виолетта Брезовская, начальник управления организации торговли и услуг Министрества торговли Республики Беларусь:
Если еще много стран, которые применяют такую систему. Например, в Японии помимо того, что платится налог, выплачивается налог на приобретение - 8% вне зависимости от стоимости товара.

В интернет-сообществе документ активно обсуждают, но непосредственно он коснется лишь 10% белорусов — именно столько жителей нашей страны предпочитают заграничный шопинг «не вставая с дивана».  В силу Указ вступит через два месяца после опубликования. Это значит, что тот, кто уже заказал  международную посылку, сможет получить ее по старым нормам беспошлинного ввоза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Почта Беларуси # Светлана Шевченко # Виолетта Брезовская # Геннадий Даниленко

Другие новости рубрики

Все новости
Новый закон о борьбе с коррупцией: правонарушения стали невыгодными
24 января 2016 17:18

Новый закон о борьбе с коррупцией: правонарушения стали невыгодными

Вступил в силу новый закон о борьбе с коррупцей
24 января 2016 11:25

Вступил в силу новый закон о борьбе с коррупцей

В Беларуси вступил в силу обновленный закон «Об обращении граждан»
23 января 2016 10:41

В Беларуси вступил в силу обновленный закон «Об обращении граждан»