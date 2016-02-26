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Антикризисный Указ Президента: прибыльная работа предприятий, качество управления и снижение себестоимости продукции

26 февраля 2016 17:02
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Новости Беларуси. Прибыльная работа предприятий, качество управления и снижение себестоимости продукции, как минимум на четверть – главные тренды антикризисного Указа Президента. В агропромышленном комплексе, например, видят существенные резервы для уменьшения затрат на производство продукции в некоторые сферах и больше, чем на 25%, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Леонид Заяц, министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:
Мы сегодня должны оценить человека-управленца по конкретным результатам, по производительности труда, по повышению продукции сельского хозяйства, по качественным показателям, по формированию чистой прибыли. Издержки, которые несутся, накладывают определенный негативный отпечаток на формирование экономики в целом сельскохозяйственной отрасли. Мы видим сегодня внутренние резервы, которые, может, и не ограничиваются 25%.

# Государственная политика в сфере предпринимательства # Леонид Заяц

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