Антикризисный Указ Президента: прибыльная работа предприятий, качество управления и снижение себестоимости продукции

Новости Беларуси. Прибыльная работа предприятий, качество управления и снижение себестоимости продукции, как минимум на четверть – главные тренды антикризисного Указа Президента. В агропромышленном комплексе, например, видят существенные резервы для уменьшения затрат на производство продукции в некоторые сферах и больше, чем на 25%, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Леонид Заяц, министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

Мы сегодня должны оценить человека-управленца по конкретным результатам, по производительности труда, по повышению продукции сельского хозяйства, по качественным показателям, по формированию чистой прибыли. Издержки, которые несутся, накладывают определенный негативный отпечаток на формирование экономики в целом сельскохозяйственной отрасли. Мы видим сегодня внутренние резервы, которые, может, и не ограничиваются 25%.