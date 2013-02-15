По чьей вине купленная детская коляска оказалась сломанной?

Новости Минска. Чего только не предлагают молодым мамам современные производители колясок. Например, коляску-велосипед или коляску-трансформер с функцией блютуз... Для экстремалов есть даже коляска-автомобиль, которая способна разгоняться до 80 км в час.

Минчанка Елена Штанюк за высокими технологиями не гналась. Покупая брендовую итальянскую коляску для своей дочурки, рассчитывала на качество и долговечность. С долговечностью все оказалось в порядке: коляска и через 20 лет будет, как новенькая, поскольку не используется.

Елена Штанюк:

Нами в магазине «Чико» была куплена коляска, автокресло и детский, простите, горшок. Пятого декабря коляска поломалась, мне пришлось нести коляску в одной руке, ребенка в другой.

У коляски стоимостью 1 миллион 700 тысяч белорусских рублей отломалась ручка и использовать ее стало невозможно. Не долго думая, Штанюки отправились в магазин на улицу с говорящим названием: Беды. До беды было недалеко.

Елена Штанюк:

Мы обратились в магазин с просьбой гарантийного ремонта коляски. Продавец, прежде чем забрать коляску, проверил чек, что коляска куплена именно у них, и любезно предложил коляску оставить. Только этот вопрос решает директор у них.

Директор решил вопрос в свою пользу. Она «на глазок» определила, что коляска повреждена покупателем, поэтому о гарантийном ремонте не может быть и речи.

Елена Штанюк:

Позвонила директор и сказала, что коляска поломана по нашей вине, и все, что они могут сделать, это заказать в Италии корпус для коляски и на время склеить ручку.

Даже неискушенному в технике человеку понятно, что ручку склеивать бесполезно. Новый же корпус обойдется семье в 120 евро. Эта сумма ненамного меньше, чем та, которую Штанюки заплатили за новую коляску.

Елена и Сергей не понимают, почему они должны что-то клеить и заказывать корпус? Ведь коляске-то всего 5 месяцев и она гарантийная.

Елена Штанюк:

Мы написали отзыв в книге «Замечаний и предложений», что мы просим дать нам письменное объяснение, на каком основании отказывают нам в ремонте гарантийной коляски.

С этого отзыва и началась активная переписка покупателей с продавцом...

Елена Штанюк:

И вот уже длится это два месяца. Ни коляски, никакого звонка нам не было.

Елена и Сергей составляют заявления, жалобы, и в соответствии с законодательством, аккурат через 15 дней получают ответы из «Чико». Продавец-то, вообще, отрицает, что коляска куплена у него, то отказывается делать ремонт, то просит привезти коляску. В общем, похоже, что в «Чико» попросту ждут, что Елена и Сергей устанут и сдадутся. Но семья сплотилась вокруг коляски и измором их не возьмешь...

Елена Штанюк:

Перед Новым Годом на сайте я обнаружила, что на сайте есть книга отзывов и предложений. Я подумала, что директор не очень понимает, что мы хотим от него, и изложила это в письменной форме для того, чтобы было, может быть, нагляднее, понятней, что я хочу конкретно от них. Администраторы там, на сайте уверяют, что все публикуется, что для них важно наше мнение, но мой отзыв не опубликовали.

Администратора сайта можно понять. Зачем портить репутацию известного бренда? С момента поломки пошел уже третий месяц, а коляска и ныне там – брендовая, дорогая и …бесполезная. А ведь ее маленькой хозяйке, полуторагодовалой Соне, необходимо каждый день как минимум четыре часа бывать на свежем воздухе.

Елена Штанюк:

С пятого декабря мы практически то просим у кого-то коляску, то выходим на ручках на улицу, потому что вопрос с коляской не решен.

Если так пойдет и дальше, решать вопрос и вовсе не придется. Пока магазин будет вежливо отписываться от Елены и Сергея, коляска их дочери уже не будет нужна: малышка просто вырастет.

Юрий Перевозков, заместитель председателя ОО «Правозащита»:

В данной ситуации можно рекомендовать потребителю самостоятельно обращаться с целью проведения экспертизы в экспертную организацию и по результатам экспертизы заявлять одно из требований. Это может быть либо безвозмездное устранение недостатка, либо замена некачественного товара товаром надлежащего качества, либо расторжение договора и возврата уплаченной за товар денежной суммы.

Наши герои прислушались к совету и отправились в экспертную организацию. Все оказалось не так просто.

Елена Мойсейчик, директор ООО «ПровитЭксперт»:

При предварительном осмотре экспертом такого товара как коляска, к сожалению, провести по внешним признакам такую экспертизу не представляется возможным, с достоверностью определить, что это за брак: производственный или ненадлежащей эксплуатации товара по назначению. В таком случае имеется необходимость проведения достаточно дорогостоящей экспертизы. В период гарантийного срока, так как на товар гарантийный срок уже действует, в соответствии с действующим законодательством, в частности, Закона Республики Беларусь о Защите прав потребителя, все-таки такую экспертизу обязан проводить продавец. Именно продавец, в конце концов, обязан доказать отсутствие дефектов производственного характера, либо их наличия. Я бы посоветовала обратиться в Министерство торговли Республики Беларусь, либо в соответствующую администрацию районную. Где расположен данный продавец, попросить помощи у данных представителей в защите своих нарушенных прав.

Остается заметить лишь следующее. Стоимость экспертизы ляжет на плечи виновной стороны. И если окажется, что дефект носит производственный характер, то наряду с расторжением договора и возврате суммы за коляску семья Штанюк потребует с магазина и возмещения морального ущерба. Последний, кстати, можно взыскать только через суд, сообщили в программе «Добро пожаловаться!» на СТВ.