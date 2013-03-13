Пенсионеру не зачисляют пенсию: Фирма-работодатель ликвидирована, а документов и след простыл

Новости Минска. Житейская мудрость гласит: «Посмертная слава - это, конечно, хорошо, но прижизненная пенсия – гораздо лучше». Герой этого сюжета с народной мудростью готов поспорить.

Сегодня средняя пенсия по Беларуси составляет 1 миллион 963 тысячи рублей. Сумма звучит внушительно, но не для минчанина Евгения Ефремова. Его пенсия почти вдвое меньше.

Евгений Ефремов:

Я работал в «Бытрадиотехнике» с 1978 по 1982 год. Когда вышел на пенсию, стал собирать документы. Собирал, собирал, собирал. А когда пришло время найти эту фирму - её след просто пропал.

Три пресловутых трудовых года работы в «Бытрадиотехнике» не просто бездушная цифра. Без них начислить пенсию Евгению Ефремову не представляется возможным.

Ядвига Олешкевич, начальник управления пенсионного обеспечения комитета по труду, занятости и социальной защите Минского облисполкома:

В 2013 году расчет пенсии производится исходя из заработной платы 19 лет подряд работы из последних 29 лет работы.

С января 2003 года в Беларуси введен персонифицированный учет, позволяющий доказать заработок будущего пенсионера. Но как быть с теми, кто зарабатывал на пенсию до этого периода?

Евгений, как было сказано выше, трудился в конце семидесятых в «Бытрадиотехнике», которая канула в лету и сегодня не существует. Как быть?

Ядвига Олешкевич, начальник управления пенсионного обеспечения комитета по труду, занятости и социальной защите Минского облисполкома:

Бывают ситуации, когда работодатель уже ликвидирован, нет этой организации. Что же делать тогда? Куда обращаться? Законодатель по этому поводу говорит, нужно обращаться, если это была реорганизация, к правопреемнику, если же это была полностью ликвидированная организация, можно обратиться тогда в архив, где хранятся документы, или же в тот орган, кому передано хранение лицевых счетов по заработной плате.

Самостоятельные упорные поиски документов Евгением Ефремовым успехом не увенчались. Где он только не был...

Евгений Ефремов:

Пытались мне помочь. И в министерствах искали, потом отзванивались, говорили, что не можем найти.

Удивительно, но факт! Ни в министерствах, ни в архивах, ни в прочих инстанциях, информация о государственном предприятии «Бытрадиотехника» не сохранилась. Значит ли это, что теперь заработная плата Евгения Александровича за целых три года приравнивается к нулю? И, следовательно, существенно влияет на окончательный размер пенсии?

Ядвига Олешкевич, начальник управления пенсионного обеспечения комитета по труду, занятости и социальной защите Минского облисполкома:

Иногда бывают ситуации, когда предприятие ликвидировано, документы в архив не сданы и неизвестно их местонахождение. В таком случае законодательством предусмотрена возможность установления заработной платы фактической за конкретный период в определенном размере в судебном порядке.

Чтобы обратиться в суд, необходимо предоставить справку о ликвидации предприятия и справку, подтверждающую, что документы организации, в нашем случае «Бытрадиотехника», не сдавались в архив.

Евгений Ефремов:

Обратился в суд, но там, конечно, естественно, как я и ожидал, ничем не смогли помочь, потому что нет информации. Мне сказали её искать, но я и так уже год искал.

Действительно, непонятно, где ещё, кроме министерств и архивов можно искать исчезнувшее с лица земли предприятие?

Евгений Ефремов:

Уже даже не за себя, там работало единовременно, я по интернету посмотрел, 1,5 тысячи человек. Сейчас рванутся сюда все, а этой фирмы нет. Это же какая проблема для людей будет!

Проблем, конечно, будет немало, но они вполне решаемы. Здесь важна любая информация: вкладыш к трудовой книжке, учетная карточка, выписка из штатного расписания об окладе по должности, профсоюзный билет, свидетельские показания.

Ядвига Олешкевич, начальник управления пенсионного обеспечения комитета по труду, занятости и социальной защите Минского облисполкома:

Если же этих данных нет, то суд принимает во внимание среднестатистические данные по заработной плате в определённой отрасли, где протекала работа. Поэтому это всегда реально, это всегда возможно. Важно только, чтобы наши работники, будущие пенсионеры, вправе обратиться в любое время на любом этапе по месту своего жительства.

Чтобы прояснить ситуацию, мы связались с судом Октябрьского района столицы, где нам сообщили, что дело Евгения Александровича ещё рассматривается. Уже сделаны запросы во многие министерства, и, как только будет получена необходимая информация, проблема обязательно решится в пользу пенсионера.

Заработная плата должна быть такой, чтобы потом, глядя на пенсию, не было бы мучительно больно за бесплатно проработанные годы, сообщили в программе «Добро пожаловаться!» на СТВ.