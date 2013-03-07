Пенсионерку из Гродно лишили земельного участка, который она обрабатывала 20 лет

Новости Беларуси. Участок раздора. Пенсионерка из Гродно осталась без земли, которую обрабатывала 20 лет. Участок ей выделили еще в 1990 годах, но по ряду причин женщина его не оформила.

И вот, спустя столько лет, выяснилось, что никаких прав на него у пенсионерки нет. Участок автоматически перешёл в разряд неиспользуемых. Теперь у него новый хозяин, а женщина пытается отстоять свои права в суде.

Пенсионерка Софья Дунько свой дачный участок в идеальной чистоте содержит уже 20 лет. Каждый сезон собирает неплохой урожай овощей и фруктов. Каково же было её удивление, когда в прошлом году теперь уже бывший председатель товарищества, сообщил, что землю продали, потому что её никто не обрабатывал.

Софья Дунько:

В 2012 году, когда я кончала здесь копать картошку, и она мне сказал, я уже это знала все. А он мне говорит: «Ты не копай, это же картошка не твоя, здесь участок уже продан и есть хозяин».

Буквально через несколько дней эту информацию пенсионерке подтвердили и в местном исполкоме.

Игорь Дорошев, начальник землеустроительной службы Гродненского райисполкома:

Первоначально это было до 1 августа 2008 года оформить в установленном порядке, правовосстанавливающие документы на землю, то есть провести государственную регистрацию как земельных участков, так и садовых домиков, если таковые имеются. Данная гражданка ни до 1 августа 2008, ни до 1 января 2012 года эти требования этого указа не выполнила. Поэтому участок не был в установленном порядке оформлен.

Если бы знала, признаётся Софья Михайловна, всё бы сделала по закону. Но ей никто не подсказал. Землю женщине выделило предприятие, на котором проработала всю жизнь. Пока не ушла на пенсию, платила в кассу своего завода все взносы.

Софья Дунько:

Приезжал тут Обухович, председатель, он показывал, откуда докуда, и я пользовалась этим, и все. А документов они нам не давали.

Софья Дунько искала правды во всех инстанциях. Но везде ответ был один: земля - бесхозная.

В землеустроительной службе утверждают, что это простое совпадение. А взамен предлагают оформить документы на любой пустующий участок.

Игорь Дорошев, начальник землеустроительной службы Гродненского райисполкома:

Обратиться в установленном порядке согласно перечню свободных, незанятых, написать заявление и получить в установленном порядке земельный участок.

Своё право на дачный участок пенсионерка решила отстаивать в суде. Умом понимает, что документов нет. Но, говорит, сердце разрывается: столько сил вложено в этот кусок земли.

От предложения чиновников женщина отказалась. Оформление нового участка стоит немалых денег. Да и возраст уже почтенный. Обработать самой не видевшую человеческого труда землю ей уже не по силам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.