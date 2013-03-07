По вине коммунальщиков 3-месячный ребенок получил черепно-мозговую травму. Только после вмешательства СТВ ЖЭС выполнил свою работу

Новости Минска. 17 февраля для всего человечества — роковая дата: именно в этот день в 1600 году сожгли Джордано Бруно. Нехорошее число не смутило минчанку Ольгу Борисевич и она, как обычно, утром 17 числа собралась на прогулку с сыновьями.

Пятилетний Ваня послушно шел рядом, младшего же трехмесячного Тимофея Ольга несла на руках. При выходе из подъезда женщина предупредила старшего сына, чтобы он был осторожен: ступеньки лестницы покрыты льдом, и до беды недалеко. И, что называется, сглазила. Но не Ваню...

Ольга Борисевич:

И на последней ступеньке я поскользнулась и упала. Я пыталась удержать его до последнего, но, когда ударилась локтем, просто не смогла его удержать.

До сих пор Ольга с ужасом вспоминает картину, как трехмесячный Тимоша выскальзывает у нее из рук и падает на промерзшую землю. Тогда Ольгу едва не хватил удар. К счастью, малыш был в специальной прогулочной люльке и в теплых зимних вещах – это смягчило удар и, возможно, спасло ему жизнь.

Ольга Борисевич:

Он стал плакать, мы его принесли домой, распеленали, он плачет и плачет, решили вызвать «скорую», перестраховаться, приехала «скорая». Завезли в больницу, сделали снимки. Есть подозрение на перелом.

Причем, перелом не ручки или ножки, а лобной кости. В настоящее время врачи пока не готовы однозначно сказать, к чему привели и еще могут привести полученные в результате падения травмы. Малыш не может пожаловаться, где и что у него болит. Он лишь часто плачет и плохо спит.

Ольга Борисевич:

Нам сказали в поликлинике, что за ребенком надо наблюдать, возможно, все может обойтись, а, возможно, потом, в будущем, могут быть какие-то последствия.

Пытаясь удержать ребенка во время падения, Ольга тоже сильно ударилась, но к врачам не обращалась.

Ольга Борисевич:

При падении я тоже получила травму, у меня синяк на спине, на пояснице, я ударилась локтем, головой, но я не обращалась в поликлинику, потому что были вопросы с ребенком, не до этого было - синяки заживут. Таких подъездов море у нас по городу.

Но руководство столичного ЖЭС № 23 утверждает, что подъезды и лестницы дома № 54 по улице Авангардной находятся в идеальном порядке: ступеньки от снега и льда они чистят исправно, а на посыпку дворов используют тонны противогололедных материалов.

Ольга Орлова, и. о. директора КУП «ЖЭС 23»:

Уборка произведена территории с помощью реагента, она убирается бригадным способом. Не хватает людей. Израсходовано более 50 тонн реагента за январь.

Звучит внушительно, но возникает вопрос, а где, собственно, трудилась бригада дворников? Почему после этой так называемой уборки грудные дети получают черепно-мозговые травмы? Ольга Борисевич утверждает, что на протяжении всей зимы жильцы дома регулярно обращались в ЖЭС с просьбой почистить ото льда и снегу лестницу и двор.

Ольга Борисевич:

Неоднократно уже падали, звонили в ЖЭС, говорили, что вот мы падали со ступенек, но никаких мер не принимается.

Удивительно, но даже несчастный случай не придал ускорение коммунальщикам. Их равнодушию можно позавидовать. Интересно, кто должен был получить травму, что бы руководство ЖЭС зашевелилось?

Ольга Борисевич:

В воскресенье позвонили, где оставляют заявки, говорим, что произошла такая вот ситуация, не почистили снег.

Не пробив стену равнодушия, разделяющую жильцов и коммунальщиков, Ольга обратилась на горячую линию телеканала.

Ольга Борисевич:

Только вчера, после звонка на СТВ, через 5 минут нам начали чистить снег.

Действительно, к нашему приезду ступеньки, с которых упали Ольга и Тимоша, были в идеальном состоянии. Но, похоже, энтузиазм дворников иссяк только на одном подъезде. Прочие соседние были девственно грязны. Кажется, на деле коммунальщики работают по принципу «один звонок — один подъезд». Но вот на словах...

Ольга Орлова, и. о. директора КУП «ЖЭС 23»:

Мы обязуемся наладить работу в данном профиле, все недостатки, которые озвучены, попытаемся устранить в самые кратчайшие сроки. Мы признаем, что имеет место некачественная уборка, не хватает людей.

Честно говоря, этот довод уже набил оскомину. Нам, жильцам, также часто не хватает денег на оплату коммунальных услуг. И что, это кого-то волнует? Чуть замешкался - тут же штрафные санкции в виде пени.

Но не все так грустно в королевстве коммунальном. На стене кабинета директора столько грамот с различных соревнований, что места свободного не найти. Сотрудники ЖЭС-23 преуспевают в метании дротиков, в перетягивании каната, в волейболе, в футболе… Вероятно, именно последний вид научил так грамотно отфутболивать назойливых жильцов. Эх, эту бы силушку, да в коммунальных целях!

Ольга Орлова, и. о. директора КУП «ЖЭС 23»:

Мотивация у них очень низкая. Хотя мы с ними проводим работу, стараемся воспитать у них дух ответственности.

Судя по всему, воспитание идет туго. За надомный труд можно ставить двойку. Но оставим педагогику и обратимся к медицине.

Кто ответит за черепно-мозговую травму трехмесячного малыша?

Юрий Перевозков, заместитель председателя ОО «Правозащита»:

В данной ситуации можно вести речь о том, что со стороны эксплуатирующей организации не должным образом оказаны услуги жилищно-коммунальные услуги, в частности, по уборке придомовой территории. В результате ненадлежащей услуги был причинен вред здоровью потребителю.

Поэтому, конечно, дело стоит довести до суда. В последствии это может играть серьезную роль. Пока не известно, чем закончится эта история для маленького Тимофея Борисевича и его семьи. Его мама верит, что все обойдется и малыш вырастет здоровеньким, сообщили в программе «Добро пожаловаться!» на СТВ.