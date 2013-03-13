Телеканал СТВ помог разрешить проблему на форуме: Невменяемый сосед днем слушает рок-музыку, одну и ту же песню, уже примерно полтора года!

Новости Минска. Эта громкая история началась полтора года назад, когда семья Сенкевичей переехала в квартиру по адресу улица Цнянская, дом 5. Молодые люди тогда только поженились и были счастливы, что наконец-то обрели собственное, отдельное и уютное гнездышко. Но семейная идиллия длилась недолго: скоро квартиру стали разрывать страшные звуки.

Константин Сенкевич:

Когда я впервые заселился сюда, я подумал, что репетирует рок-группа какая-то, и сначала не придал этому значения. Но потом дело оказалось хуже.

По воле роковой случайности сосед Сенкевичей оказался хроническим фанатом тяжелого рока. Каждый день и каждую ночь меломан с завидным упорством слушает одну и ту же композицию, причем на полной громкости.

Константин Сенкевич:

И 4 утра, и 6, и 12, то есть вне зависимости, это как заблагорассудится.

Кроме музыкальных пристрастий, сосед Сенкевичей обладает еще одним: не менее убийственным трудолюбием. День и ночь он что-то сверлит, долбит, пилит, приколачивает... В общем, полным ходом идут строительные работы.

Константин Сенкевич:

Чем создает шум и вибрацию, в комнате жить вообще невозможно. И делает свою работу с утра до вечера, я не знаю, когда он спит.

Такое впечатление, что неугомонный сосед сам не спит и другим не дает. Как результат, половина дома психует и бодрствует. А больше всех - годовалый Владик Сенкевич.

СПРАВКА СТВ:

Учеными доказано, что шум - это своего рода яд. Резкие неприятные звуки травмируют мозг. У людей зрелого возраста постоянный шумовой фон выливается в букет психосоматических заболеваний: аритмию, повышенную нервозность, проблемы с желудочно-кишечным трактом. Если приходится постоянно терпеть шум, это может стать разрушительным фактором для психики и здоровья в целом. Излишний бытовой шум может вызвать у малышей задержку речи, у школьников - стать причиной агрессии.

Константин Сенкевич:

Ребенок постоянно просыпается по ночам, пару дней назад я проснулся в 4 утра и до работы не спал три часа.

Надо полагать, бессонницей страдала не только семья Сенкевичей. Наверняка, многие соседи, ворочаясь в кроватях в эту ночь, рисовали в своем воображении картину, где они врываются в квартиру меломана, разбивают музыкальный центр и выбрасывают соседа с балкона.

Но это в случае, если соседи дружат с разумом. А если нет? Константин неоднократно пытался поговорить с роковым соседом, но, увы...

Константин Сенкевич:

Выражал недовольство, что я к нему лезу. Домой он никого не пускает.

Не достучавшись до сознания соседа, Константин перешел к решительным мерам и обратился с жалобой в ЖРЭО Советского р-на города Минска.

Константин Сенкевич:

Я написал около 4 заявлений в ЖРЭО, все безрезультатно.

Нельзя сказать, что коммунальщики к беде Сенкевичей отнеслись безучастно...

Анатолий Ерошевич, директор ЖРЭО Советского района г. Минска:

К нам в ЖРЭО Советского района поступило обращение От Сенкевича Константина по шуму соседа. Данное его обращение было рассмотрено, составлен был весь пакет необходимых документов по данному обращению о подтверждении шума, все документы были направлены в суд Советского района. Судом Советского района рассматривался данный вопрос. Мы получили отказ.

Что же это за сосед такой, если ему закон не писан? Оказалось, что роковой мужчина состоит на учете в психо-неврологическом диспансере с диагнозом «Простая форма шизофрении». А посему за свои поступки не отвечает.

А сколько вы ремонт уже будете делать? Уже полтора года прошло?

Сосед семьи Сенкевич:

Я периодически делаю его... Потому что что-то вылетает, подсыхает, отслаивается, надо клеить, сверлить…

Вы ведь в 4 утра работаете перфоратором. Нельзя! Тут же люди живут!

Сосед семьи Сенкевич:

Четыре часа - это входит в ночное время, тишина должна быть... на эту тему я не буду разговаривать.

Согласитесь, сложно убедить в чем-то человека, который, казалось бы, живет рядом, но в действительности находится где-то далеко...

Илья Панков, адвокат Минской областной коллегии адвокатов:

Исходя из документов, следует, что человека не привлекают к административной ответственности по причине его невменяемости. То есть, исходя из документов, привлечь к ответственности указанного гражданина не представляется возможным. Вместе с тем, если остается открытым вопрос о том, что человек своим поведением нарушает правила пользования жилым помещением, в том числе нарушает спокойствие граждан, то для того, чтобы это устранить, жильцы дома имеют право обратиться в органы внутренних дел, то есть в милицию.

В милицию Константин обращался неоднократно. Стражи правопорядка, прибыв на место, уезжают несолоно хлебавши... Дверь нарушитель спокойствия не открывает. Взломать же - закон не позволяет. Неужели сосед и впредь будет третировать весь дом, и ему это будет сходить с рук?

Илья Панков, адвокат Минской областной коллегии адвокатов:

Покой гражданина, который проживает, например, на 2 или 3 этажа ниже или выше от «обидчика», то, мое мнение, такие доводы представляются более обоснованными, если будет жаловаться сосед, который проживает непосредственно за стеной и другие соседи указанного шума не слышат.

Иными словами, одной жалобой такого соседа не проймешь. Необходимо сплотиться и ударить по тяжелому року всем миром. Чем больше заявлений, тем эффективнее.

Кстати, для многих из нас считают, что шуметь в квартире можно до 23.00. Это заблуждение чревато штрафными санкциями.

Илья Панков, адвокат Минской Областной коллегии адвокатов:

В соответствии с законодательством, органами, которые составляют протоколы по таким делам, выступают, в том числе, органы жилищно-эксплуатирующей службы. Туда есть право подать заявление, указанные органы составляют протокол по делу об административном правонарушении, который направляется в суд.

Нет, конечно, до 11 вечера можно слушать музыку, смотреть телевизор, играть на тромбоне и виолончели, но так, чтобы уровень шума не нарушал покой других жильцов. Одна-две жалобы от соседей - и протокол на нарушителя спокойствия! По решению суда, нарушителям грозит штраф от 20 до 30 базовых величин, а это 2-3 миллиона рублей. Кстати, ремонт в квартире можно делать с 9 до 19, но только в рабочие дни. В выходные и праздничные дни должна соблюдаться абсолютная тишина.

Поэтому, если сосед долбит в стену или включает музыку ночью, - это уже административное правонарушение, которое милиция обязана пресекать, вне зависимости от того, состоит ли нарушитель на учете в психо-неврологическом диспансере или нет. Но вернемся в семью Сенкевичей.

Константин Сенкевич:

Я жить так не могу!

Константин Сенкевич не понимает, почему он должен тревожить милицию каждый раз, когда сосед устраивает всенощное бдение или обустраивает свое жилище. Поэтому, устав бороться вместе с семьей, в скором времени семья Сенкевичей переезжает на новую квартиру. Но в доме номер пять живут десятки людей, которые не готовы к переезду. Неужели по-прежнему остается строчить жалобы коммунальщикам и названивать 102?

Мы предлагаем действовать более радикально: составить коллективное заявление в прокуратуру. Надо полагать, сотрудники последней попытаются разобраться, почему терроризирующий целый дом человек живет припеваючи... Если он не отвечающий за свои поступки инвалид, то почему живет один, есть ли у него опекун и так далее. Не исключено, что будет принято решение о направлении в лечебное учреждение, сообщили в программе «Добро пожаловаться!» на СТВ.

Когда мы готовили этот сюжет к эфиру, нам позвонил юрист ЖРЭО Советского района Минска и сообщил, что руководство ЖЭС №7 отправило в 34 районную поликлинику запрос на предмет, является ли беспокойный сосед дееспособным и должен ли он нести ответственность за свои поступки.

Будем надеяться, что совсем скоро в доме воцарится долгожданная тишина.