В Партизанском районе Минска родительских прав были лишены 34 мамы и папы. И никто из них не смог впоследствии вернуть детей в семью

Рассказывая о своих детях, Наталья Суслова не может сдерживать слезы. Два с половиной года назад женщина лишилась самого дорогого в жизни - своих малышей Алины, Жени и Руслана... В марте 2009 года комиссия по делам несовершеннолетних Партизанского района города Минска пришла к выводу – дети супругов Сусловых нуждаются в государственной защите и должны воспитываться в детском доме.

Оксана Орлова, директор СПЦ Партизанского района:

Одна из основных проблем – это злоупотребление спиртными напитками родителями. В частном доме отсутствовало отопление, и зимой обогревалось обогревателем. Дети были грязные, неухоженные, недосмотренные.

Социальные работники дали нерадивым родителям шесть месяцев на исправление. Но, увы...

Ольга Дубицкая, заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних администрации Партизанского района:

Родители продолжали употреблять, не навели должного порядка в доме. Суд счел весомыми доводы приюта, опеки и лишил родительских прав Сусловых.

Прошло 2 года. Дом, в котором раньше звенели не только бутылки, но и детские голоса, осиротел... Родители, осознав, что натворили, теперь всеми силами пытаются исправить ситуацию. Взрослые люди, перебивая друг друга, рассказывали, что Руслан любит шахматы, Женя увлекается плетением из бисера, Алина рисует.

Игорь Суслов:

Мы осознали свою ошибку и хотим вернуть детей в семью.

Родители Наталья и Игорь утверждают, что прошли курс лечения от алкоголизма, и теперь ежемесячно выплачивают за содержание детей по миллиону рублей. В детском доме №4 Сусловы бывают так часто, как позволяет государство.

Людмила Бутурлакина, воспитатель УО «Детский дом№4» г. Минск:

Родители приходили, приносили сладости, даже деньги давали. Я считаю, что детям будет лучше с мамой и папой.

Возвращение детей в родительский дом займет немало сил. Необходимо собрать множество документов.

Анна Чиж-Литаш, пресс-офицер РУВД Партизанского района:

Это включает в себя справку и характеристику с места работы, характеристику от участкового инспектора милиции. Затем он дает запросы в психоневрологический и наркологический диспансеры.

Оксана Орлова:

Восстановление граждан в родительских правах в компетенции суда.

И неизвестно еще, на чью сторону станет суд. К примеру, в этом году в Партизанском районе г. Минска родительских прав были лишены 34 мамы и папы. И никто из них не смог впоследствии вернуть детей в семью. Чтобы Алина, Женя и Руслан смогли вернуться домой, их родителям придется доказать в суде, что они способны воспитывать детей и готовы обеспечить им счастливое детство.

Женя Суслова:

Помогите нам вернуться домой…

И пусть эти детские слезы станут хорошим уроком не только для супругов Сусловых, но и всех остальных.