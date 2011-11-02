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В минской квартире с потолка течет кипяток. А ЖРЭО советует установить подвесной потолок

02 ноября 2011 10:32
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Ирина Дядык:
У нас отопление идет через чердак, над квартирой, и не первый год срывает трубы.

18 октября Ирина вместе с дочуркой Полиной находилась дома. Шестимесячная малышка играла с погремушкой, мама сидела рядом. Вдруг женщина услышала шум воды. Едва Ирина успела взять ребенка на руки, как с потолка полился настоящий кипяток.

Ирина Дядык:
Грохот услышала моя соседка, прибежала, взяла ребенка у меня, и все там полилось: в прихожей, ванна, туалет, все там залило.

Начало каждого отопительного сезона для женщины — ожидание беды. Гнилые 40-летние трубы не выдерживают, и горячая вода льется с потолка в квартиру.

Ирина Дядык:
В апреле месяце произошел потоп, причем вся комната была повреждена. 7 месяцев мы добивались ремонта.

Ирину волнует вопрос: когда, наконец, будет произведена замена отопительных труб? Ведь у женщины двое маленьких детей, жизнь которых ежедневно подвергается опасности, причем в собственной квартире.

Ирина Дядык:
Удалось пообщаться с заместителем начальника ЖРЭО. Он нам сказал так: сделайте подвесные потолки, если упадет потолок на гипсокартон, он же на вас не обвалится.

Со съемочной группой программы «Добро пожаловаться» как директор ЖЭС№21, так и руководство ЖРЭО Заводского района общаться отказались.

В адрес ЖЭС №21, как и ЖРЭО Заводского района после выхода сюжета в эфир мы в соответствии с указом Президента «О реагировании должностных лиц на критические выступления в государственных СМИ» обязательно вышлем запрос. Можем поспорить, ответственные коммунальные лица быстро взбодрятся. Дело ведь даже не в трубах, а в безопасности.

Ирина Дядык:
Хотим добиться, чтоб кто-то дал гарантию, что на меня не упадет потолок.

Телефоны горячей линии телеканала «Столичное телевидение»:
городской (Минск) 290-66-00 и мобильный (Velcom) 8-029-1-600-700.
Если вы хотите рассказать о своей проблеме или обсудить какой-либо сюжет программы «Добро пожаловаться», заходите в нашу группу (самый быстрый способ связи), и на наш форум.

# Ремонт и капремонт в Беларуси

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