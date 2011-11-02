Как правильно оформить договор найма квартиры, чтобы личные вещи не оказались на лестничной площадке?

По данным официальной статистики в Минске насчитывается порядка 30 тысяч граждан-налогоплательщиков, получающих доход от сдачи своих квартир внаем. Это те, у кого с квартирантами оформлен договор. Не секрет, что реальная цифра с учетом тех, кто сдает свободные метры нелегально, в разы больше официальной.

Казалось бы: заключили договор - и собственнику, и нанимателю спокойнее.

Дарья:

Я снимала эту квартиру 1,5 года. У нас с хозяином заключен договор. Раньше никаких конфликтов не возникало. А несколько дней назад я возвращаюсь с учебы, а мои вещи в коридоре стоят.

Девушка в шоке и полной растерянности. Разъяснить что-либо в тот день ей так и не удалось. Забрав все свои вещи, она уехала.

Дарья:

Я сначала не могла понять, что произошло. Но потом догадалась, что, наверное, это из-за арендной платы. Несколько дней назад он позвонил мне и сказал, что повышает ее. Я студентка и мне сложно найти дополнительно такие деньги.

Одно дело, если бы у Даши не было никакого договора. Но у нее на руках официально зарегистрированный документ.

Дарья:

Написано: о любых изменениях в стоимости он обязан уведомить за три месяца.

Отказавшись платить больше, Даша была уверена, что найдет квартиру дешевле, и рассчитывала, что времени на это у нее предостаточно – целых 3 месяца! Естественно, о том, что в один прекрасный день вещи окажутся в коридоре, и не думала.

Янина Александрова, адвокат юридической консультации Советского района г.Минска:. Плата за пользование жилым помещением является существенным условием договора найма. По данному пункту стороны должны прийти к соглашению. Каким образом будет вноситься плата, в каком размере, в какие сроки. В данном случае по существенному условию соглашение достигнуто не было. Фактически это влечет за собой недействительность данного договора найма.

Увы, слишком поздно девушка заметила, что в пункте «размер платы за пользование помещением» стоит прочерк.

Янина Александрова:

Если договор найма будет признан судом недействительным, в этой ситуации тот жилец, который проживает в квартире, является временным жильцом, и на него распространяются правила Жилищного Кодекса. Соответственно, собственник жилого помещения может требовать немедленного выселения.

Возникает вопрос: как в таком случае договор зарегистрировали специалисты расчетно-справочного центра? Если его признают в суде недействительным, Даше будет сложно что-либо доказать, а ее немедленное выселение по первому требованию собственника будет считаться законным. Многие подумают, вот и договор есть, а проблем при конфликте с хозяином ничуть не меньше. Но ведь одно дело составить его наспех, другое - тщательно продумать и оговорить каждый пункт.

Денис Белан, заместитель начальника инспекции Министерства по налогам и сборам Ленинского района г.Минска:

Для нанимателя – это гарантия, что его просто не выкинут на улицу. Для наймодателя – это уплата подоходного налога. Он регулируется в зависимости от зон. На Минск, например, ближе к центру – дороже.

Учитывая сегодняшнюю арендную плату, эта сумма выглядит просто смешной. А вот за несанкционированную сдачу квартир придется заплатить не только налог за весь период, но и штраф.

Денис Белан:

Мы работаем с ЖЭС, у нас есть телефоны доверия, нам присылают жалобы – в основном уже по свершившемуся факту.

Несмотря на ежегодный рост количества желающих оформить отношения найма законно, число тех, кто продолжает сдавать квартиры на «сером» рынке и не платить налоги, не уменьшается. А значит, здесь еще есть работа и для налоговых, и для законодательных органов.

Телефоны горячей линии телеканала «Столичное телевидение»:

городской (Минск) 290-66-00 и мобильный (Velcom) 8-029-1-600-700.

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