ООО «Стройтавр» не отдавало работнику ни зарплату, ни трудовую книжку

Молодой человек выбрал прозаическую работу. Разнорабочие нужны везде. ООО «Стройтавр» предлагало достойную зарплату и выгодные условия.

Роман Шелякин:

15 ноября работал сначала на детской инфекционной больнице по адресу Якубовского 53. Со 2 января работал вот в этом здании по 25 января. Сначала занимались подсобными работами, поднимали материал для работы других людей.

Отдав мастеру паспорт, заявление о приеме и трудовую книжку, Роман добросовестно трудился на стройке столицы. Вот только заработную плату платили не вовремя и частями, причем по неизвестным тарифам. Что называется, сколько дадут, столько дадут. То 100.000, то 200.000. Вера в работодателя уменьшалась с каждой выплатой. Тем не менее, Роман надеялся на лучшее и продолжал работать. Нельзя сказать, что молодой человек не пытался выяснить, в чем дело. Роман периодически по телефону связывался с директором и заместителем, но они либо были не в курсе происходящего, либо обещали, что все скоро уладится. А денег по-прежнему не было. В итоге, спустя два с половиной месяца, 25 января Роман попросил расчет и трудовую книжку. Последнюю ему отдали спустя месяц. Записи о работе в ней не было.

Роман Шелякин:

До сих пор не получил ни копейки расчета. Директор Соколовская Елена Анатольевна говорит, что решит, рассчитает. Перекидывает на одного мастера. Мастер говорит, что он не при делах, перекидывает на другого. И так по порядку.

Директор ООО «Стройтавр» отказался от всяких комментариев. А по адресу, который указан в интернете уже года три, об этой организации никто не слыхал. Кстати, если бы Роман не ограничился лишь поиском работы в Интернете и ввел в поисковую систему «ООО Стройтавр» отзывы, то он узнал бы много интересного об этой организации. И можно поручиться, что скорее всего обошел бы ее стороной. Но вернемся к трудовой книжке.

Довыдовская Надежда, адвокат:

С одной стороны, он может обратиться с письменным заявлением на имя нанимателя: «Прошу надлежащим образом оформить увольнение меня с вашей организации». В двух экземплярах.

Закон строго обозначил и форму окончательного расчета.

Довыдовская Надежда:

В случае, если с работником не был заключен трудовой договор, при увольнении ему не была выдана трудовая книжка, не был произведен с ним окончательный расчет, либо не была выдана заработная плата за предшествующий период.

Роман уже обратился в милицию и настроен решительно. На данный момент он собирает материалы и свидетелей, чтобы обратиться в суд.

Довыдовская Надежда:

Работник может обратится в суд с иском о понуждении в заключении трудового договора в связи с фактическим вступлением в трудовые отношения, выдачи ему трудовой книжки, взыскании заработной платы за период им отработанный и, соответственно, штрафных санкций: взыскание среднего заработка за время вынужденного прогула и связанные с ненадлежащим исполнением в сроках по выдачи трудовой книжки. А также морального вреда. Здесь тоже возможно взыскание компенсации.

Наши зарплаты — это заплаты нашей жизни. Кто-то штопает дыры в семейном бюджете, работая на двух работах, кто-то уезжает на заработки в другую страну. Средняя зарплата подсобного рабочего в Минске около 5 млн. В Москве или Питере раза в два больше, но риск быть обманутым также пропорционально возрастает.