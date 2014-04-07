Лишение свободы за издевательство над животными. Изменения в уголовном и административном кодексах Беларуси

Что в скором времени изменится в УК Республики Беларусь, и что будет грозить людям за жестокое обращение с животными? В этом вопросе разбирались в ток-шоу «Такова судьба» на СТВ.

Что послужило отправной точкой для того, чтобы этот вопрос снова был поднят в Парламенте?

Наталья Гуйвик, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

С 2001 года по инициативе депутатов данное предложение вносилось неоднократно, последний раз депутаты 4 созыва также, разработав законопроект об обращении с животными, предложили, готовя этот проект ко второму чтению, внести уголовную ответственность и административную. Но, к сожалению, данная инициатива депутатов не нашла поддержки со стороны генеральной прокуратуры (я имею в виду депутатов 4 созыва). Но когда произошли все эти события в городах Беларуси, то, конечно, депутаты опять не остались в стороне, не остались равнодушными к происходящему. Сейчас в постоянной комиссии по законодательству находится законопроект о внесении изменений в уголовный кодекс, в административном происходит корректировка. Внесено предложение дополнить УК ст. 339 прим. «О жестоком обращении с животными».

Параллельно с этим, конечно, были и обращения граждан, общественных организаций. По поручению Администрации Президента Национальный центр экспертиз и правовых исследований внес также предложение о дополнении ст. 339 прим. «О жестоком обращении с животными».

Статья состоит из двух частей. Первая предусматривает наказание в виде общественных работ, ареста, исправительных работ (до 1года), штраф за жестокое обращение с животными, повлекшее гибель и увечья, совершенное из хулиганских и иных корыстных побуждений или в присутствии заведомо малолетнего. Если эти действия будут повторные, совершенные группой лиц, то наказание, конечно, будет более суровое. Предусматривает статья и арест, и ограничение свободы до 1 года. Может быть, на этом этапе это гуманно по отношению к живодерам, но, тем не менее, давайте начнем с этого, потому что действительно, наверное, все согласны с тем, что та статья административного кодекса не дает положительный результат. Администрация Президента поддержала такую позицию, что все-таки в нашем государстве обязательно должен быть единый закон, который регулировал бы именно правоотношения с обращениями с животными.

Планируется в проект плана подготовки на 2015 год повторно включить такой законопроект. Я думаю, что депутаты 5 созыва доведут этот законопроект до конца, потому что время требует принятия этого закона.

Количество бездомных животных с каждым годом растет. Кто виноват? Какая-то статистика ведется? Сколько сейчас в Беларуси бездомных собак и кошек?

Вероника Ханцевич, председатель правления Общественного объединения защиты животных «Эгида»:

К сожалению, такой статистики нет. Есть статистика у Министерства ЖКХ о том, сколько животных уничтожается в год в Беларуси. По-моему за прошлый год эта цифра достигала 80 000, то есть это те животные, которых отлавливают, усыпляют, убивают, закапывают.

Откуда полнится армия бездомных животных? Кто в этом виноват?

Вероника Ханцевич:

Их выкидывают. Люди приезжают из села в города. Оставляют своих животных на прежнем месте. Люди из-за неинформированности о том, что стерилизация нужна, бесконтрольно плодят животных у себя в квартирах. Это недобросовестные разведенцы, у которых точно также находятся дома по 20, 30, 40 котов, собак, которых они продают.

Что делается с точки зрения государства, чтобы помогать бездомным животным?

Сергей Кузкин, директор коммунального производственного унитарного предприятия «Фауна города»:

На сегодняшний день мы руководствуемся только двумя постановлениями: Совета министров и нашего министерства. Других каких-то документов, регламентирующих эту деятельность нет.

Ежедневно у нас содержится до 100 животных (имеется в виду собак и котов). Активно работаем над тем, чтобы передавать их людям.

Мы сами их отлавливаем по заявкам ( жилищных организаций и других), и к нам приносят сами жильцы по разным причинам.

После того, как животное прибыло к нам, проводится ветеринарный осмотр, проверка его на разные болезни, после чего помещается в вольер.

Марина Некрасова-Гутор, певица, преподаватель в Белорусской государственной академии музыки:

Эта тема очень болезненная. Она очень серьезная, спасибо, что затронули. Я хочу поблагодарить всех волонтеров. Это обычные люди, у них такие же проблемы, как и у всех нас: у них есть дети, у них маленькая жилплощадь, у них не так много денег, но они находят возможность и силы помогать животным безвозмездно. Они их лечат, находят деньги на операции, они их пристраивают.

В социальных сетях ежедневно даже мне пишут незнакомые мне люди и спрашивают: как помочь? Есть сайты, есть в социальных сетях группы помощи животным.

Чем грозит встреча человека с бездомным животным? Все ли животные должны быть воспитаны для того, чтобы не представлять опасность на улице?

Андрей Шкляев, кинолог-инструктор:

Абсолютно все. Особенно те животные, которые находятся у хозяев. Человек берет собаку, он уже создает себе проблему, на мой взгляд. Моя задача и задача этого человека, чтобы эта проблема была радостной: как ожидание ребенка, как ожидание отпуска.

Что делать при встрече с бездомной собакой, которая, вероятно, заражена бешенством?

Андрей Шкляев:

В принципе, у нас всегда с собой что-то есть: какая-то сумка, рюкзак, пакет, зонт, который может резко раскрыть перед собакой. Помогает иногда даже такая вещь, как просто раскрытая газета. Перед собакой выставляем руки, выставляем газету.

Бездомные собаки в городе. Какие угрозы они еще представляют помимо бешенства?

Алексей Клянцевич, ветеринарный врач:

Есть ряд инфекционных и паразитарных болезней, которые передаются не только от собаки, кошек к людям, но и наоборот — от людей в животным. Часто, например, можно увидеть семьи, где есть маленькие дети. Например, ребенок идет из садика, погладил уличного котенка, заразился трихофитией (лишай), приходит домой, гладит своего домашнего кота, заражая его.

Самая опасная болезнь, конечно, бешенство, хотя в городе оно не так часто встречается.

Может ли обычный белорус приручить дикое животное?

Андрей Шкляев:

У меня очень много соседей (пожилых женщин), которые реально пристраивают у себя дома дворняг, они регулярно выгуливаются, но, опять же, у них возникает очень много проблем. Собака взята с улицы, прожила у хозяйки порядка полугода, резко поменялось поведение. Собака стала вести себя неадекватно. Лично я для себя составил такую картину, назвал ее, может быть, чересчур научно: «эффект отставленной памяти», то есть где-то, когда-то с собакой что-то плохое произошло, мы этого не знаем. Вдруг собака попадет в те же самые условия, при которых ей была нанесена физическая, душевная, какая угодно травма и реагирует соответствующим образом.

Если человек берет бездомную собаку с улицы, решает выходить ее, выкормить. С точки зрения ветеринарной науки, что он должен делать в первую очередь?

Алексей Клянцевич:

В первую очередь никакого самолечения, если есть какое-то подозрение. Должны обратиться в ветеринарную службу для того, чтобы животное осмотрели. Если есть подозрение на какое-либо заболевание: инфекционное либо незаразной природы, взяли дополнительные анализы и в ближайшее время, установив правильный диагноз, помогли собаке выздороветь.

Ирина Козырина приютила у себя собаку-инвалида, над которой издевались люди. Часто ли вы слышали: зачем вам эта возня с больным животным, которое, наверное, требует не меньшего внимания, чем ребенок?

Ирина Козырина, сотрудник общественного объединения «Эгида», куратор проекта помощи собакам-инвалидам:

Да, к сожалению, часто. Я больше в свой адрес слышу негативных отзывов, чем положительных. Бывают разные ситуации: ситуации, которые начинаются от того, что подходят люди и начинают целовать руки, ситуации, которые доходят до абсурда, когда говорят: я сейчас убью и вас, и вашу собаку. Зачем вам это надо?

Я не понимаю, кому может мешать, в частности, моя собака, или те собаки, которых я курирую как член «Эгида»? Это «особенные животные» — так называется наш новый проект. Мы помогаем особенным животным. Это животные не только бездомные, которые попали в какую-то страшную ситуацию, это также и хозяйские животные, которым мы оказываем посильную помощь.

То, что над Кристмосом издевались люди, это совершенно точно. Это подтвердили и ветеринары, которые его осматривали уже потом, это не автомобиль, так как у собаки не было повреждений внутренних органов, эту собаку просто избили.

Место ли бойцовым собакам в городских квартирах?

Ваши слова на одном из сайтов о том, что вообще владельцы собак, которые живут в городе - нервные все. Это правда?

Андрей Шкляев:

В общем, да. Знаете, есть две категории. Первые нервные от того, что бояться присутствием своим и своего питомца кому-то нанести вред. Есть такие, которые, скажем так, вообще безбашенной относятся ко всему, что их окружает. Лично я в своей деятельности 80% посвящаю владельцу. Я пытаюсь раскопать его психотип, причины, послужившие его взять собаку именно бойцовой породы.

Вы как видите решение проблемы?

Андрей Шкляев:

Сразу должны вставать на учет. Неадекватную собаку ветеринар сразу увидит. Физически неполноценный человек, извините, (пусть он будет внешне здоровый и нормальный) слабый даже физически, он не имеет право держать собаку такого класса.

Александр Меженный, хореограф, телеведущий:

Всегда будет находиться работа для кинологов (то есть дополнительная). Пока мы не разберемся изначально в проблеме. А проблема — постоянный приток животных (и здоровых, и больных). Почему это происходит? Потому что мы по большому счету находимся не то что в каменном, я даже не знаю в каком веке!

У нас учет рождаемости людей есть. То же самое должно быть и здесь. Пока этого не будет, это будет бесконечный разговор на тему: почему того выбросили, того переехали, над тем издевались и так далее. Это никогда не закончится.