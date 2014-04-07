Президент Беларуси поручил Шведу усилить борьбу с наркотиками, в том числе на законодательном уровне

Новости Беларуси. В Беларуси необходимо принять радикальные меры в борьбе против наркотиков. Об этом заявил 7 апреля Президент Александр Лукашенко, принимая с докладом председателя Государственного комитета судебных экспертиз Андрея Шведа. На встрече среди прочих тем был затронут вопрос наличия у ведомства необходимой материально-технической базы для проведения исследований на высоком уровне. Ведь проблема спайсов в настоящее время широко обсуждается в обществе и с ней необходимо бороться. Поэтому Глава государства поинтересовался, что можно сделать в этом направлении. Помимо этой темы, председатель комитета рассказал президенту о том, как строится сегодня работа в ведомстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко:

Прежде всего, Андрей Иванович, - о главном! Как происходит или уже произошло формирование нового органа госуправления. Или есть какие-то проблемы?

Второй вопрос (это всех касается, вы информированы об этом заранее) - оптимизация структуры, численности по вертикали.

И вы предлагаете рассмотреть вопрос о платных услугах, которые мы оказываем населению, юридическим лицам. Если есть оптимальные предложения - я готов их выслушать и немедленно принять решение. Вот три основных вопроса.

Андрей Швед, председатель Госкомитета судебных экспертиз РБ:

С 1 июля 2013 года начал работу Госкомитет судебных экспертиз. Анализ показывает результативность принятого решения - объединения экспертных подразделений в один орган. Новая структура прочно заняла свое место в системе правоохранительных и иных госорганов. Качество и сроки проведения экспертиз увеличились в три и более раз. Только единичные факты, когда повторные экспертизы устанавливают неточность или недостоверность ранее проведенных экспертиз.

Александр Лукашенко:

Экспертная деятельность требует мощной материальной базы. Насколько вы удовлетворены тем, что имеет в своих лабораториях и подразделениях?

Андрей Швед:

По такому важном направлению экспертной работы, как выявление и исследование наркотиков - с 2007 года вообще не обновлялась база. В 2013 году мною было принято решение - все, что мы заработали и значительную часть бюджетных средств мы потратили на закупку дорогостоящих спектрометров, оснастили им сегодня центральный аппарат, областные управления. Таким образом мы полностью закрываем это очень важное направление.

Александр Лукашенко:

То есть, с наркотой мы сегодня можем бороться и мы вооружены.

Андрей Швед:

Так точно! Мы не просто вооружены, мы вооружены по последнему слову техники. Наши лаборатории способны выявить любой наркотик.

Большая проблема, беда, которая сейчас обсуждается в обществе, с которой необходимо бороться - те же самые спайсы. Наше оборудование позволяет в течение часа выявить любой наркотик.

Александр Лукашенко:

Ну тогда пойдем радикально в этом направлении. Пора принимать радикальные меры против наркотиков в нашем обществе. Пора уже, коль мы вооружены. Коль мы можем на высоком уровне это делать. Надо отдавать распоряжение всем органам власти, в том числе законодательным, чтобы были приняты самые жестокие в этом отношении меры. И я думаю, что ваш комитет в этом отношении подключится к процессу выработки соответствующих предложений и примет активное участие в обсуждении и принятии решений. Я рассчитываю на Вас, у вас в этом плане есть значительный опыт.

Глава государства поддержал предложение по дополнениям в законодательстве, чтобы ввести механизм возмещения затрат на экспертизы виновными. Ведь только за год на эти цели из бюджета страны рсходуется порядка 165 миллиардов рублей.

Андрей Швед, председатель Госкомитета судебных экспертиз РБ:

Впервые за последние, наверное, 6 лет в Республике Беларусь сформировано на сегодняшний день самая современная приборная экспертная база, которая позволяет в кротчайшие сроки (в течение 30-40 минут) выявить любой, самый современный наркотик (или аналог, или психотропное вещество). Мы такие лаборатории разместили во всех областных центрах. С 3 квартала этого года в части экспертных исследований будет поставлен самый надежный заслон, откуда проникает в нашу Республику, убивает наших граждан. Для того, чтобы повысить оперативность правоохранительных органов, в первую очередь, оперативной службы, нами налажена и эффективно работает система круглосуточного проведения экспертизы, исследование. Есть подозрения у правоохранительных органов, что это может быть наркотик или психотропное вещество - они знают, куда приехать в любое время суток, сразу на месте они могут получить высококвалифицированное и 100% заключение о том, что это вещество относится к числу запрещенных или нелегальных для оборота в Республике Беларусь.