Крысы атаковали кухню и ванную комнату минчанки после ... капремонта

Олег Усачев:

Они всегда там, где мы. Они питаются там, что мы оставили. Мы можем даже не замечать их, но они здесь и строят свои темные царства прямо у нас под ногами. Они находятся на всех континентах, кроме Антарктиды. И они никуда не собираются уходить. Это отлаженная машина по завоеванию мира. Героиня этого сюжета уже стала жертвой этих существ. Хозяйкой своей квартиры она может называть себя лишь условно.

Эти существа вызывают исключительно неприязнь и ненависть. Трудно найти человека, который бы согласился сосуществовать вместе с ними, тем не менее, они рядом. Когда незваные гости появились в квартире минчанки Ольги Елисеевой, она едва не потеряла сознание.

Ольга Елисеева:

Тогда они были стаями, сейчас я по одной их ловлю: постучав, покричав, чтобы зайти сюда хотя бы умыться.

Все началось, когда в доме начали делать капитальный ремонт.

Ольга Елисеева:

9 июля 2012 года нам начали сантехнические работы, то есть проводят новые трубы. Заменяют старые металлические трубы на новые пластиковые.

Сказать, что крысы опасны для человека — ничего не сказать. Крысы переносят такие болезни, что их страшно назвать. Твари лезут в жилье Ольги через дыры, которые образовались в результате строительных работ. Даже после того, как они заделывались рабочими, проходило всего пара часов, крысы прогрызали новые дыры и вовсю продолжали хозяйничать в квартире. Грызуны захватили уже не только ванную, но и взяли господство над кухней.

Ольга Елисеева:

Пришли из санэпидемстанции, очень долго мне объясняли, что крысы это очень любят, что у меня лежит, что они непременно это съедят. Вот с 11 числа никто не ест, бегают мимо.

Неудивительно, ведь ученые утверждают, что интеллект крыс не уступает человеческому ни в чем. Это обусловлено тем, что они веками жили рядом с людьми, что называется, научились. Вернемся в квартиру Ольги Елисеевой, где крысы чувствуют себя полными хозяевами.

Ольга Елисеева:

Собралась 10 числа и поехала в Администрацию Советского района. Позвонила в ЖРЭО заместителю главного инженера и попросила его помочь.

Так называемое жалобное письмо Ольга не оставила, пожалела чиновников. Более того, написала расписку, что претензий не имеет. И скоро пожалела об этом. Ответственные лица ушли в тень.

Ольга Елисеева:

Приехала домой и сразу позвонила ему, чтобы договориться, кого мне пришлют. Уже, наверное, компетентных товарищей, которые понимают, если рабочие не понимают. На что Александр Николаевич мне сказал: Во-первых, кто вам дал мне мой номер телефона, а во-вторых, вы мне мешаете, у меня много работы и не надо мне звонить.

Позиция главного инженера была бы понятна, если бы он жил не в Беларуси, а, например, в Индии, где крыса считается священным животным, или в Японии, где поверье утверждает, что эти зверьки приносят счастье и поселяются только в зажиточных домах.

Вероника Исаева, корреспондент СТВ:

Несколько дней корреспонденты СТВ пытались связаться с кем-нибудь из руководства «Минскремстрой», начиная директором и заканчивая прорабом. Увы, безрезультатно. Интересно, почему в такой большой строительной организации не нашлось человека, который мог бы доступно объяснить, в чем проблема и как ее решить. Поэтому корреспонденты решили лично посетить строительную компанию.

Нам все-таки удалось пообщаться с генеральным директором «Минскремстрой». Он пообещал разобраться в проблеме Ольги. Уже на следующий день мы с директором санитарно-технического филиала вновь прибыли на место крысиной войны.

Юрий Матусевич, директор сантехнического филиала ОАО «Минскремстрой»:

Как выражается хозяйка квартиры: на ее квартиру напали крысы. Они прогрызают все наши растворы и появляются все новые дырки. Это бесконечный процесс, то есть мы заделываем, крысы грызут. Проблема есть, но, честно говоря, без вмешательства эксплуатирующих организаций по травле крыс, по-моему, борьба бесполезна.