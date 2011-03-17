Очередь на жилье: положен ли льготный кредит молодой семье, если один из супругов не впервые вступил в брак?

Наталья Калинчик из Речицы спрашивает: «Мы с мужем стоим в очереди на строительство жилья. Нам по 24 года. У меня это первый брак, но вот муж уже однажды был женат, причем всего 3 месяца. Детей у него в первом браке не было. Имеем ли мы право на льготный кредит как молодая семья?»

Алесь Хмыль, юрист:

В данном случае льготный кредит вам не положен, так как молодой семьей считается семья, где муж и жена впервые вступили в брак. Поскольку ваш муж был в браке, хоть и 3 месяца, льготный кредит вы не можете получить.

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