Очередь на жилье: положен ли льготный кредит молодой семье, если один из супругов не впервые вступил в брак?

Алесь Хмыль, юрист:
В данном случае льготный кредит вам не положен, так как молодой семьей считается семья, где муж и жена впервые вступили в брак. Поскольку ваш муж был в браке, хоть и 3 месяца, льготный кредит вы не можете получить.
Телефоны горячей линии телеканала СТВ: городской (Минск) 290-66-00 и мобильный (Velcom) 8-029-1-600-700.
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