Как заставить гражданского мужа прописать в свою квартиру?

Галина Еремеенко из Минска спрашивает: «Семь лет я живу с мужчиной в гражданском браке в его приватизированной квартире. Прошу его, чтобы он меня прописал, но он против. Я в эту квартиру уже вложила много сил и средств. Могу ли я по закону требовать, что бы он прописал меня в этой квартире?»

Алесь Хмыль, юрист:

Не важно, квартира частная или государственная, против или не против муж. В данном случае вы можете обратиться в суд. Должны быть свидетели, которые подтвердят, что в течение последних 5 лет вы проживали на данной площади. Тогда решение будет положительным в вашу пользу.

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