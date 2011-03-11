Оплатят ли больничный, если работник заболел во время отпуска?

Минчанин Игорь Поддубоцкий спрашивает: «Я работаю на заводе. Неделю назад взял неоплачиваемый отпуск за свой счет и буквально на второй день отпуска заболел гриппом. Оплатят ли мне на работе больничный лист?»

Алесь Хмыль, семейный юрист:

Согласно Положения о порядке обеспечения пособиями по временной нетрудоспособности и по беременности и родам, пособие по временной нетрудоспособности не назначается за период отпуска без сохранения заработной платы. Поэтому больничный вам не оплатят.

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