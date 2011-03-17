Очередь на жилье: сколько метров оплачивается по льготному кредиту?

Алесь Хмыль, юрист:
Поскольку вы стоите на очереди как нуждающаяся в улучшении жилищных условий и строите однокомнатную квартиру, то вам будет выдан льготный кредит только на 35 метров. За остальные метры придется платить по себестоимости.
Телефоны горячей линии телеканала СТВ: городской (Минск) 290-66-00 и мобильный (Velcom) 8-029-1-600-700.
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