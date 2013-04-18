На приусадебных хозяйствах в Беларуси водяные скважины отныне можно бурить до первого водоносного слоя

Новости Беларуси. Совет Республики одобрил 18 апреля поправки в Кодекс о недрах. Изменения коснутся скважин на воду на приусадебных участках. Поправки отменяют ограничение глубины в 20 метров. Скважины можно будет бурить до первого водоносного слоя.

Как собственники, так и арендаторы земельных участков смогут исключить расходы и затраты на оформление дополнительных процедур, в частности при продлении срока пользования недрами. Кроме того, максимальная глубина добычи общераспространенных полезных ископаемых увеличивается с 2,5 до 5 метров. У

величиваются и сроки пользования недрами, упрощается процедура для инвесторов, желающих разрабатывать месторождения в Беларуси. Что касается охраны окружающей среды, то поправки, в частности, подразумевают уточненный перечень природных территорий, подлежащих спецохране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Черняков, член постоянной комиссии по региональной политике и местному самоуправлению:

Появляется возможность как у собственников, так и у арендаторов, и у пользователей земельных участков исключить дополнительные расходы и затраты на оформление необходимых процедур. В частности, при продлении срока пользования недрами.