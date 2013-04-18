Новости Беларуси. В Беларуси приняты дополнительные меры по защите жилищных интересов несовершеннолетних детей. Это предусмотрено указом, который подписал Глава государства. В частности, уточнен порядок регистрации детей. Она будет сохраняться по месту жительства родителей независимо от дальнейшего места пребывания этих детей.

За сиротами и оставшимися без попечения родителей, регистрация, в том числе после достижения совершеннолетия, осуществляется без согласия собственников, а также иных лиц, зарегистрированных в этих жилых помещениях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.