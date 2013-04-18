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В Беларуси приняты дополнительные меры по защите жилищных интересов несовершеннолетних детей

18 апреля 2013 08:20
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Новости Беларуси. В Беларуси приняты дополнительные меры по защите жилищных интересов несовершеннолетних детей. Это предусмотрено указом, который подписал Глава государства. В частности, уточнен порядок регистрации детей. Она будет сохраняться по месту жительства родителей независимо от дальнейшего места пребывания этих детей.

За сиротами и оставшимися без попечения родителей, регистрация, в том числе после достижения совершеннолетия, осуществляется без согласия собственников, а также иных лиц, зарегистрированных в этих жилых помещениях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Государственная политика # Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи

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