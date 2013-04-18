Минчанка поранилась о скобу около торговых стеллажей в магазине. Положена ли компенсация морального ущерба?

Новости Минска. Как хорошо звучит: «Молоко с кровью». И как жутко – «Кровь с молоком». Героиня этого сюжета обожглась на молоке и поплатилась не только своей кровью, но и джинсами.

В солнечный весенний день студентка после учебы на радостях отправилась в магазин «Соседи». Тогда она еще не знала, что торговая точка преподнесет ей особый подарок: колотую рану. Купив пакет молока, девушка направилась к кассе. Когда она проходила мимо коробки для распродаж, внезапно почувствовала острую боль в области бедра.

Елена Баханова:

Я сразу не поняла, что произошло, смотрю на ногу, меня что-то держит, я дергаю джинсы - джинсы рвутся. Смотрю – скоба, сантиметр длиной, миллиметр толщиной, и в джинсах, соответственно, дырка.

Оказалось, что из коробки, находившейся около торговых стеллажей, торчала скоба, которая и поранила девушку. Находясь в смятении, минчанка обратилась к администратору магазина.

Елена Баханова:

Она приходит, смотрит, пытается пальцем скобу загнуть, ну, миллиметровую скобу она же не загнет... Она говорит: «Жалобу писать бессмысленно, никого за это не накажут, ничего вам не будет».

Мысленно согласившись с последними словами администратора, Елена направилась к выходу, так и не оставив запись в книге замечаний и предложений.

Елена Баханова:

Я грустная иду на кассу, потом смотрю: у меня кровь расползается на джинсах, я в шоке бегу обратно, говорю: «Дайте жалобную книгу», а там сидит другая администратор. Жалобу я написала.

Девушку послали далеко, а точнее, домой, сказав: «Приходите завтра. Будет директор. Все обсудите с ним». На следующий день Елена решила заглянуть в студенческую поликлинику, ведь боль не давала покоя.

Елена Баханова:

Я еще полдня доработала с этой своей ногой, как смогла, продезинфицировала: купила зеленку, сбегала в аптеку, пластырем залепила. Было, в принципе, больно. Я ощущала боль. Я пришла домой, пластырь был в крови весь, ночью тоже пошла кровь, простынь испачкана. Днем я не могла сесть на корточки.

Врачи поставили неутешительный диагноз – колотая инфецированная рана средней трети бедра. Неприятным дополнением к справке стала прививка от столбняка.

Елена Баханова:

Я прошу выписку из карты, еду вместе с этой выпиской к директору. Она говорит: «Что Вы хотите?». Я подумала: «Джинсы стоят новые 500 тысяч и моральный ущерб, в который входят компенсация, лекарства, витамины нормальные — 500 тысяч». Я хочу 1 миллион или я подаю в суд или в какие-то другие инстанции.

Выплатить такую сумму директор категорически отказалась. Ведь, по ее словам, деньги пришлось бы отдавать из собственного кармана, а кому это понравится... Зато предложила рассчитаться товарами за моральный ущерб. Пока девушка консультировалась с матерью по телефону, директор свое решение отменила.

Елена Баханова:

Она говорит: «Давайте джинсы, мы Вам отремонтируем, поставим латку, а в качестве моральной компенсации — 300 тысяч». Я говорю: «Вы что издеваетесь, 300 тысяч? Проколите себе ногу, походите с ней, сколько Вы запросите».

Бросив затею получить новые джинсы, девушка все-таки согласилась на их ремонт. За 1,5 часа на одежду поставили заплатку и отдали нашей героине. Но терпение Елены лопнуло, когда она услышала от директора следующее:

Елена Баханова:

«В качестве моральной компенсации мы Вам дарим торт и бутылку шампанского. Извинения мы Вам принесли, джинсы заштопали, и торт мы Вам дарим». Мне ее извинения, как подорожник к ране приложить, чтобы быстрее зажило? Меня это не устраивает. Я хочу полностью нормальные джинсы, а не заштопанные, потому что они были новые, и я хочу возместить моральную компенсацию.

Как видим, размеры щедрости со стороны магазина уменьшались с каждым часом. Теперь же магазин не предлагает даже несчастной сковородки за компенсацию морального вреда.

Мы отправились в торговую точку «Соседи» для выяснения ситуации. Однако представитель магазина сухо говорил о законодательстве, забыв о человечности.

Андрей Янюк, заместитель начальника отдела маркетинга сети магазинов «Соседи»:

Повредила одежду, которую мы отремонтировали, стоимость составила порядка 20 тысяч, возмещение морального вреда мы не отрицаем. Если суд постановит, что это было так и это достойно той суммы, которую она просит, значит, мы это будем возмещать.

Все разговоры администрации сводились только к джинсам. Как будто у Елены не было никакой раны, крови и испорченного настроения.

Андрей Янюк, заместитель начальника отдела маркетинга сети магазинов «Соседи»:

В ситуации с нашей покупательницей мы проверили служебное расследование, мы устранили то, что можно было устранить. Мы не против того, что это произошло, это все видели, и для этого мы пошли Вам навстречу, как всегда идем покупателям навстречу в таких вопросах, и, как правило, ремонтом одежды и заканчиваются все эти инциденты.

То есть, подобные случаи были… И неоднократно. А ведь поначалу нам была пропета красивая песня о том, что в магазине все соответствует нормативам.

Елена Баханова:

У вас есть камеры наблюдения, на камере наблюдения видно будет, что что-то впилось мне в ногу. На данный момент у меня опухоль, у меня отек, я могла бы Вам продемонстрировать, конечно, но из соображений этики я этого делать не буду.

Андрей Янюк:

Я надеюсь, со здоровьем у вас последствий серьезных не будет.

Елена Баханова:

Я буду надеяться, что последствий у меня никаких не будет. Что касается джинсов. Я могу вам показать, как выглядит ремонт джинсов, и стали бы вы ходить вот с такой заплаткой.

Однако, несмотря на все аргументы студентки, разрешить ситуацию, минуя суд, администрация отказалась.

Андрей Янюк, заместитель начальника отдела маркетинга сети магазинов «Соседи»:

В устном порядке и на договоренностях мы предпочитаем такие вопросы не решать.

А как же недавнее предложение о торте и шампанском? Тогда все решалось прекрасно!

Коль не удалось договориться с магазином полюбовно в устной форме, Елена Баханова может направить письмо со своими претензиями и требованиями на адрес магазина. Возможно, совесть администрации все-таки проснется от непробудного сна.

В числе козырей девушки в данной ситуации – запись в книге замечаний и предложений и выписка из медицинской карты. Однако есть и ошибки, которые допустила Елена. Нужно было сразу...

Виктор Песецкий, юрист:

...обратиться к гражданам, которые в этот момент находились рядом, поинтересоваться их фамилиями, именами, отчествами, номерами телефонов, для того, чтобы в случае возникновения какой-то спорной ситуации либо при необходимости обращения в суд, заявлять ходатайство о вызове их и допросе в качестве свидетеля для того, чтобы они могли дать определенные пояснения по тем обстоятельствам, свидетелями которых они были в этой торговой точке.

Не лишней была бы фото или видеофиксация той самой скобы, которая торчала из коробки, и испорченных джинсов, залитых кровью.

Виктор Песецкий, юрист:

То, что был произведен ремонт поврежденного имущества, не лишает потребителя права требовать предоставления нового имущества. Потребитель, кроме возмещения убытков либо возмещения вреда иным способом, вправе требовать материального возмещения морального вреда.

Обратиться в суд Елена может как самостоятельно, так и прибегнув к помощи адвоката. Однако его услуги - составление искового заявления в суде и предоставления ваших интересов в суде - обойдутся в сумму больше, чем миллион рублей. Однако если вина магазина будет доказана в судебном порядке, то эти затраты лягут на его плечи. Как говорят юристы, максимальный размер моральный компенсации в таких случаях не превышает 500 тысяч рублей.

Случай из жизни. В феврале прошлого года жительница Краснослободска, зайдя в магазин, поскользнулась на ступеньке, покрытой изморозью. В результате сломала себе правую руку. В итоге женщина сумела отсудить у магазина 30.000 российских рублей за моральный вред. Но возвратимся к нашей истории.

Виктор Песецкий, юрист:

В этой ситуации потребитель может и не соблюдать досудебный порядок, он может и напрямую обратиться в суд с иском о возмещении ущерба.

Пока же советуем Елене запастись терпением и собирать чеки на покупку лекарств для лечения: они пригодятся девушке в суде. А всем посетителям магазина «Соседи» желаем внимательно осматриваться вокруг и особенно следить за детьми.

По словам нашей героини, злополучная скоба находилась на уровне глаз ребенка 4-5 лет. А гнев родителей в разы сильнее негодования наивной девочки-студентки, сообщили в программе «Добро пожаловаться!» на СТВ.