Отсутствие прав потребителя по завершении гарантийного срока - всего лишь миф

Новости Минска. «Я грустил от того, что у меня не было обуви до тех пор, пока не увидел на улице человека, у которого не было ног» - это японские танки. Почему, глядя на обувь, грустят белорусские граждане, смотрите в этом сюжете.

Ученые подсчитали, что европеец изнашивает за свою жизнь примерно двести пар обуви. Это при условии, что туфли служат не менее года. У наших соотечественников такие научные исследования вызывают недоверчивую улыбку. Не исключение и Светлана Василевская. Ее новые сапоги не выдержали даже двухнедельной носки.

Светлана Василевская:

Чуть больше месяца назад я купила в столичном центре весенние сапоги, а продавались они продавались с 30-процентной скидкой. Поэтому покупка мне обошлась в 400 тысяч рублей. Я обрадовалась: действительно, очень выгодно!

Но оценить истинную выгоду покупки Светлана смогла только через две недели: на сапогах начали появляться трещины, а потом кожа просто разорвалась в нескольких местах.

Светлана Василевская:

Я в тот же день обратилась в торговый центр и предъявила претензию, там мне сказали: «Девушка, вы купили эти сапоги со скидкой, «по дешевке», радуйтесь, что они прослужили у вас месяц!»

Итак, в магазине принимать обратно обувь, купленную со скидкой, отказались. Светлана смирилась с тем, что деньги выброшены на ветер, и уже приготовилась отвезти сапоги на дачу. Но помог случай.

Светлана Василевская:

Один мой знакомый учится на юрфке. Он мне рассказал, что в моем случае сапоги должны были вернуть или деньги в любом случае, купила я их со скидкой либо без скидки.

Согласно закону о защите прав потребителей, товар, приобретенный на распродаже либо по акции, подлежит обмену и возврату в случае его ненадлежащего качества. Если акция закончилась и цены изменились, потребитель вправе требовать возмещения полной стоимости товара на момент обращения к продавцу или производителю.

Светлана Василевская:

Я пришла в магазин рассказать им, а вдруг они не знают об этом, но мне сказали: «Девушка, все действительно так, но гарантийный срок уже 2 дня назад закончился». Мне интересно, мне могут вернуть деньги либо обменять сапоги?

Пока Светлана проходила правовой ликбез, месяц, в течение которого действует гарантия на обувь, прошел. Руководство магазина снова отказало своей покупательнице в возврате денег, объясняя это просто: «Кто не успел, тот опоздал». Никаких доказательств, что сапоги порвались до завершения гарантийного срока, нет, потому что девушка общалась с магазином только в устной форме.

Елена Шелкович, консультант Управления защиты прав потребителя и контроля за рекламой Министерства торговли:

Потребитель имеет право обратиться с требованием, вытекающим из недоброкачественности товара в течение гарантийного срока по своему усмотрению либо к продавцу, либо к изготовителю. При этом нашим законодательством дополнительно установлена гарантия для потребителя такая: если гарантийный срок не установлен вообще или он составляет менее двух лет, то потребитель все равно в течение двух лет имеет право обратиться к продавцу или к изготовителю.

То, что с завершением гарантийного срока у покупателя заканчиваются все права - это величайший миф, которому мы почему-то охотно верим. Светлана может и сейчас обратиться в письменном виде к продавцу с просьбой вернуть ей деньги за некачественный товар, и продавец обязан ответить ей максимум через 14 дней. Другое дело, что он может не согласится с претензией.

Если у вас возникли претензии к продавцу, их следует оформлять письменно. В заявлении следует указать время и место покупки товара, а также характер дефектов, которые возникли в ходе его эксплуатации. И делать это можно не только во время гарантийного срока, но в течение двух лет с момента покупки.

В кадре Елена Шелкович, консультант Управления защиты прав потребителя и контроля за рекламой Министерства торговли:

Продавец-изготовитель, которому предъявлено требование, должен провести проверку качества товара и высказать свое мнение. В случае возникновения спора продавец-изготовитель обязан за свой счет провести независимую экспертизу качества товара, то есть закон связывает обязанность провести и оплатить экспертизу с возникновением спора.

И во время гарантийного срока, и за его пределами продавец и изготовитель должны доказывать, что он продал товар надлежащего качества, а значит, проводить экспертизу. Другое дело, что часто они эту обязанность игнорируют. Тогда потребителю ничего не остается, как провести экспертизу самостоятельно. Если окажется, что в обуви присутствует производственный брак, продавец обязан возместить его стоимость и оплатить экспертизу. А она обойдется недешево - около 400 тысяч рублей. Но стоит ли игра свеч? Как часто встречается производственные дефекты в нашей обуви?

Геннадий Богдан, эксперт:

Я вам скажу из общей статистики, из личного опыта — процентов 70 в обуви присутствует производственный дефект. Имеются основания для расторжения договора либо обмена товара.

Поэтому доказать свою правоту не так сложно. Но если вы не любитель подобных процедур, эксперт советует внимательно выбирать обувь.

Геннадий Богдан, эксперт:

Я для себя выбираю обувь, чтобы швов было как можно меньше. Потому что если кожа качественная, она чаще всего рвется именно по швам. Прошивкой кожа ослабляется, и разрывы чаще всего происходят именно в этих местах.

Есть свои секреты в выборе кожи.

Геннадий Богдан, эксперт:

Для белорусских погодных условий наиболее оптимальным вариантом является яловая кожа с натуральным лицом. Вот этот ботинок изготовлен как раз из такого вида кожи. Черного цвета, при попадании влаги практически не меняет свой внешний вид, за ней легко ухаживать с помощью крема.

Часто производитель на натуральную кожу просто напыляет полимерный слой и наносит рисунок. Материал тоже называется кожей, но служит в наших широтах такая обувь не больше сезона. Единственный способ отличить полимерное напыление - как следует присмотреться. Рисунок на коже будет слишком идеальным.

Геннадий Богдан, эксперт:

Здесь мерия на разных деталях будет немножко отличаться по структуре, по внешнему виду, а здесь под этой плитой мерия совершенно идеальная.

Качественная обувь и стоить будет не четыреста тысяч. Зато гораздо меньше вероятность, что она расклеится через две недели и покупателю придется писать заявление и требовать экспертизы. Выбор всегда за нами, сообщили в программе «Добро пожаловаться!» на СТВ.