Можно ли выселить из приватизированной квартиры соседку, которая отравляет жизнь всему подъезду?

Новости Минска. Известно, что воздух не замечаешь, пока его не испортят. Герои этого сюжета утверждают, что в их подъезде воздух можно не только увидеть, но и потрогать: он такой густой, что его хоть ножом режь... Тема сюжета была прислана на форум сайта телеканала СТВ.

Когда столичная семья Шапор приобретала квартиру в доме №137 на улице Грушевская, радости не было предела. Прекрасный район, отличный ремонт, приемлемая цена – в общем, вселяйся, живи и радуйся. В эйфории никто из домочадцев не обратил внимания на соседскую дверь.

Юлия Шапор:

Такая дверь нас не смутила, а теперь мы знаем, что здесь живет неблагополучная женщина, женщина одинокая и невменяемая!

Раздражение Юлии можно понять. Днем и ночью в ее квартире невозможно вздохнуть полной грудью, разве что в противогазах.

Юлия Шапор:

Зловоние по всему подъезду распространяется. Вредоносные насекомые постоянно, устали мы с этим бороться. У нее было около 7 котов. Мусор также данная соседка выбрасывает через окно или через балкон.

Не только семья Юлии, но и жители всего подъезда живут, словно на помойке. Но не только запах кошачьих испражнений, полчища тараканов и муравьев беспокоят их.

Юлия Шапор:

Ночью спать мы не можем. Я мама троих детей, и дети постоянно слышат то, как она кричит всю ночь ненормативной лексикой. С кем она кричит, непонятно...

Ночные бдения одинокой женщины возмущают не только семью Юлии. Старожилы терпят соседство добрый десяток лет.

Соседи:

Запах постоянно ужасный. Сильный. Крики постоянно доносятся из этой квартиры!

Так они в доме все делали, нет ни туалета, ничего...

Если мы не откроем форточку – это кошмар....

Местные коммунальщики на жалобы жильцов только разводили руками. Они делали, что могли и что позволял закон...

Инна Шапелюк, сотрудник ЖЭС №11:

Неоднократно ей давали предписания, на предписания никаких действий, частная собственность, за квартиру она платит, вломиться в квартиру мы тоже не можем.

Кстати, на порог соседка не пускает не только коммунальщиков, но и правоохранителей. Последних жильцы вызывают с завидным постоянством. Наряд прибывает, постучит в дверь, подергает ручку, и, ссылаясь на то, что соседка является хозяйкой приватизированной квартиры, отправляется нести службу дальше.

С огромным трудом нам удалось проникнуть в логово одинокой пенсионерки.

Лилия Горошко:

Я никого не трогаю. Я ни к кому не лезу, я на свою пенсию живу.

В общем, моя хата с краю, и мой дом – моя крепость. Ну а то, что из крепости лезут во все щели тараканы и разит невыносимой вонью, это не мое, мол, дело.

Отдельные соседи Лилии Горошко, не выдержав длительной газовой осады, предпочли продать жилье и выехать из зловонного подъезда. Так неужели из-за одного человека должны страдать все?

Юлия Шапор:

Я считаю, что нашей семье проживать с такой соседкой неприемлемо.

До недавних времен никуда бы семья Юлии не делась: с владельцем приватизированной квартиры ничего нельзя было сделать, если он своевременно оплачивал коммунальные платежи. Со всеми, кто проживал в квартирах государственного фонда, поступали жестко: выселяли. Юлия, как и все жильцы 4-го подъезда, об этом только мечтали. А ведь мечты иногда сбываются.

В марте 2013 года запахло не только подснежниками, но и жареным для жильцов-нерях. И все благодаря новому Жилищному Кодексу.

Валерий Славашевич, адвокат:

В новом ЖК такие моменты оговариваются, и в отношении таких собственников новый ЖК подходит строже, вплоть до изъятия указанных квартир, продажи их с торгов и возмещения потерь, причиненных в данном случае собственнику, и деньги передаются собственнику, после возмещения передаются деньги собственнику с тем, чтобы он приобрел квартиру в другом месте.

Говоря иначе, квартиру Лилии Горошко принудительно продадут через суд. На полученные деньги она сможет купить жилье в другом месте, и уже отравлять жизнь другим соседям. Другие, сплотившись, также смогут составить коллективное исковое заявление в суд и также, если, конечно, женщина не возьмется за ум, выселить ее.

Вот уж, действительно, странным образом борьба за выживание на этом свете плавно переходит в борьбу за выживание соседа с этого света, сообщили в программе «Добро пожаловаться!» на СТВ.