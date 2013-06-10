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На Червенщине проводится работа по устранению нарушений природоохранного законодательства

10 июня 2013 14:42
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Новости Беларуси.  На Червенщине проводится работа по устранению нарушений природоохранного законодательства.

Так, только за месяц в районе составлено 8 протоколов. Среди основных нарушений - стоянка транспортных средств в прибрежной полосе, а также загрязнение мусором водоохранной зоны.

Каждую неделю инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды совместно с другими заинтересованными службами проводит специальные рейды. По результатам мониторинга даются рекомендации и предписания, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# Охрана природы

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