В Витебске соседка по коммунальной квартире украла стиральную машинку

Новости Беларуси. Жительница коммунальной квартиры в Витебске обокрала соседку. Из общей ванной комнаты была вынесена стиральная машинка другой женщины, которая на тот момент отсутствовала.

По информации УВД Витебского облисполкома, подозреваемая злоупотребляла алкоголем и собиралась сдать машинку на металлолом. Действовала она не одна – тяжёлую бытовую технику злоумышленнице помогли вынести знакомые с таким же отношением к алкоголю.

Правоохранители обнаружили женщину в ближайшем пункте приема вторичного сырья. Стиральную машинку вернули хозяйке, а в отношении соседки возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

На прошлой неделе в Могилеве был задержан «похититель» дивана.