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В Витебске соседка по коммунальной квартире украла стиральную машинку

31 мая 2019 09:53
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Новости Беларуси. Жительница коммунальной квартиры в Витебске обокрала соседку. Из общей ванной комнаты была вынесена стиральная машинка другой женщины, которая на тот момент отсутствовала.  

По информации УВД Витебского облисполкома, подозреваемая злоупотребляла алкоголем и собиралась сдать машинку на металлолом. Действовала она не одна – тяжёлую бытовую технику злоумышленнице помогли вынести знакомые с таким же отношением к алкоголю.  

Правоохранители обнаружили женщину в ближайшем пункте приема вторичного сырья. Стиральную машинку вернули хозяйке, а в отношении соседки возбуждено уголовное дело по статье «Кража».  

На прошлой неделе в Могилеве был задержан «похититель» дивана.  

О том, кто забрал мебель, читайте здесь.  

# Кража # происшествия

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