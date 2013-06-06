В Минске на дома жильцов со стройки падают бревна, а на машины выливают бетон

Новости Беларуси. Ошибки, которые могут стоить жизни. Для жителей частного дома по улице Волочаевской в столице соседняя стройка превратилась в зону повышенной опасности. На припаркованные машины со строящегося дома был вылит монолит, а буквально на днях упавшие брёвна чуть не травмировали владельца дома. К слову, расстояние до жилого фонда всего в несколько метров уже давно пугало хозяев.

Узнать две практически новые машины в этих залитых бетоном иномарках просто невозможно. Во дворе дома по улице Волочаевской они стояли далеко не один день. Автовладелец Андрей даже подумать не мог, что ближайшая стройка преподнесёт такой неприятный сюрприз.

Андрей Брославский:

Это даже не раствор, это бетон, которым заливаются железобетонные конструкции, так называемый монолит. Пришлось нанять эксперта, он сказал, что нужна перекраска автомобиля.

В то воскресенье Максим просто вышел на свой участок, и чуть не получил серьёзную травму. Огромные брёвна и сегодня лежат около дома. Вот уже полтора года семья Курейчик живёт, словно в зоне опасности. Падал уже и строительный уровень, капал монолит.

Но недавний случай убедил парня и его мать: всё нужно зафиксировать. В первую очередь, на фото.

Максим Курейчик:

Вызвали милицию сразу, факты зафиксировали, сказали писать жалобу.

Рабочие от всех жалоб только открещиваются. Что и говорить о предпринятых мерах. В своё время строители даже не предупредили о столь близком соседстве. Теперь и вовсе утверждают: опасный участок — это уже их владения. Хозяева дома говорят обратное.

Максим Курейчик:

Вот у нас официальные документы, территория принадлежит собственникам этого дома.

Разрешать возникший конфликт застройщики не спешат. Убедилась в этом и наша съёмочная группа. Рабочие тоже лишь пожимают плечами: мол, они ни за что не в ответе.

К слову, после звонка нашего телеканала на место стройки выехала и группа Госстройнадзора. Теперь застройщикам следует готовиться к официальным проверкам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.