Прямой эфир

Молдова ввела уголовное наказание за договорные матчи

22 марта 2013 13:58
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Молдовы. Правительство Молдовы ввело уголовное наказание за договорные матчи и влияние на спортивные результаты с целью получения дохода.

Соответствующий закон принят по инициативе Национального антикоррупционного центра и группы парламентариев для борьбы с мошенничеством в спорте.  При вскрытии подобных фактов нарушителям грозит до 8 тысяч условных единиц штрафа с лишением права заниматься определенной деятельностью или до 7 лет лишения свободы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Мошенничество

Другие новости рубрики

Все новости
Граффитистам пришлось закрасить свои шедевры, нарисованные на товарном поезде
21 марта 2013 18:04

Граффитистам пришлось закрасить свои шедевры, нарисованные на товарном поезде

Минчанка приобрела отечественную дубленку, но уже после первой химчистки одежда пришла в негодность
15 марта 2013 06:53

Минчанка приобрела отечественную дубленку, но уже после первой химчистки одежда пришла в негодность

В минской компании зарплату не платили, а теперь, не раздав долги, фирма ликвидируется. Куда обращаться?
14 марта 2013 13:32

В минской компании зарплату не платили, а теперь, не раздав долги, фирма ликвидируется. Куда обращаться?