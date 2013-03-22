Молдова ввела уголовное наказание за договорные матчи

Новости Молдовы. Правительство Молдовы ввело уголовное наказание за договорные матчи и влияние на спортивные результаты с целью получения дохода.

Соответствующий закон принят по инициативе Национального антикоррупционного центра и группы парламентариев для борьбы с мошенничеством в спорте. При вскрытии подобных фактов нарушителям грозит до 8 тысяч условных единиц штрафа с лишением права заниматься определенной деятельностью или до 7 лет лишения свободы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.