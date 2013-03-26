Контракт: в каких случаях его можно расторгнуть досрочно?

«Работать нельзя, уволиться» или «Работать, нельзя уволиться»? Где поставить запятую и что делать, если последнее время вас преследует навязчивое желание оказаться на необитаемом острове и забыть обо всех коллегах раз и на всегда, выяснила корреспондент программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.

Тем, кто переоценил свои возможности и решил, что ему здесь не место и нужно уволиться, следует внимательно ознакомиться с трудовым договором. Зачастую, уйти с надоевшей работы сложно, особенно, если вы ценный сотрудник для предприятия.

Владимир Шапошников, адвокат:

Выхода из данной ситуации, кроме как конфликтного, нет. Контракт, это такая форма трудового договора, которая может быть расторгнута досрочно только по соглашению сторон либо по виновным действиям. Есть дополнительные основания. Например, невозможность продолжения работы. Распространенное основание - смена места жительства, если контракт, условно, в городе Минске, а человек переезжает в Брест.

Можно ли расторгнуть договор досрочно и что делать, если задерживают зарплату? Куда обращаться и где искать защиты?

Владимир Шапошников:

Обычно советую обращаться в Департамент по надзору за соблюдением трудового законодательства при Министерстве труда. При наличии ответа от Департамента на руках, работник может обращаться либо в суд, либо непосредственно в комиссию по разрешению трудовых споров.

В перечень оснований для досрочного расторжения контракта входит выход на пенсию, перемена места жительства, уход за больными членами семьи и даже состояние здоровья.

Владимир Шапошников:

Отработки не существует. Есть обязанность работника уведомить нанимателя за один месяц до расторжения трудового договора. Если работник уведомил нанимателя за месяц, то он может не выходить на работу после следующего дня, как только дата предполагаемого увольнения наступит.

И все же, ситуации в жизни бывают разные. Например, кому-то работа мешает учиться!

Веста Ёрш, администратор:

Поступила в университет на заочное отделение. Пошла параллельно работать. Но на данный момент понимаю, что не могу совмещать работу и учебу. Решила уволиться, а меня не отпускают. Что делать?

Владимир Шапошников:

Работник может сказать нанимателю, что у него нет возможности продолжать работу на данных условиях. Но причины, обоснованность таких доводов работника оценивает наниматель. Соответственно, в таком случае возможна конфликтная ситуация.