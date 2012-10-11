В советское время, в 1920—1930-х годах, понятие «почтальон» применялось лишь к тем служащим, которые разносили иногороднюю почту, городские письма доставляли письмоносцы. Минчанке Людмиле Скрипке эта информация неинтересна. Ей интересно, почему почтальоны перестали носить газеты...

Людмила Скрипка, минчанка:

Вот буквально последний месяц — это было ужасно. Газета выходит пять раз в неделю. Доставляли два раза. Сегодня, в понедельник, принесли две газеты: за пятницу и субботу.

Куда только ни обращалась Людмила с криком о помощи в таком, казалось бы, несложном деле, но вместо конкретных действий следовали лишь пустые обещания.

Людмила Скрипка, минчанка:

После этого я стала обращаться в непосредственно в органы — сказали, что разберутся. Я пыталась на горячую линию дозвониться — я не дозвонилась туда. Я обратилась непосредственно в газету, пообещали тоже помочь.

Помочь Людмиле решили и мы. В почтовом отделении съемочную группу встретили эмоционально.

Почтальон:

Значит, до сегодняшнего дня у нас работало два человека, два почтальона, с пяти участков. Понимаете?! Оператор доставки в отпуске была, этот человек болеет, эта вообще устроилась только сегодня. Работали только я и еще один мужчина. Мы физически не в силах разнести все шесть участков!

Доводы, с одной стороны, убийственные и убедительные. Но получается, что свои проблемы почтальоны возложили на плечи рядовых граждан, которые исправно оплачивают услуги по доставке почты.

Людмила Скрипка, минчанка:

Должны предупреждать, что у них нет возможности разносить. Тогда не будут люди доплачивать, чтобы разносили.

А вот сотрудники почтового отделения считают, что никому и ничего они не должны.

Почтальон:

А как я должна предупредить? Знает наше все руководство главпочты, все знают об этом. Но она же не приедет, начальник главпочты, и не пойдет раздавать газеты.

Точно не пойдет. Может, руководству Белпочты пора ввести в штат голубей? Проблем с пернатыми гораздо меньше, чем с людьми. И деньги можно не платить, и кормить только хлебом и водой.

Почтальон:

И я что, в силах вот эти четыре сумки тянуть?! Понимаете, и каждый день! Мы предлагали руководству своему: закройте отделение!

По словам почтальонов, работа в частном секторе сложна не только тем, что приходится много ходить с пудовыми сумками, но и тем, что практически в каждом дворе злая собака. Это можно понять, но вот простить...

Бурнос Антон,юрист ОО «Защита потребителя»:

За каждый день нарушения срока доставки массовой информации, вышедшего вовремя из печати и переданного оператору почтовой связи для доставки, оператор почтовой связи по претензии подписчика обязан выплатить неустойку, а также моральный вред в соответствии с законом РБ о защите прав потребителей и в законе о РБ о почтовой связи.

Напомним, что моральная компенсация выплачивается только по решению суда, однако судебные тяжбы еще никому не доставляли удовольствия. К счастью, нашей героине повезло, и вопрос был благополучно разрешен. Уже на следующий день с самого утра в почтовом ящике Людмилы лежал свежий номер газеты.

Людмила Скрипка, минчанка:

Очень рада, что вы приехали. Очень хочется выразить благодарность вашей команде, которая помогла нам решить вопрос с газетой. Сейчас мы счастливы.