Выгул собак в Беларуси: как спасаться гражданам, у которых собак нет?

Новости Беларуси. 7 июля на форуме СТВ пользователь Вера оставила сообщение «Выгул собак, как спасаться?». Под материалом было оставлено 55 комментариев.

Сегодня многих волнует вопрос, как заставить владельцев домашних животных выполнить нормы, которые обязывает закон. В настоящее время в Беларуси действуют Правила содержания домашних собак, кошек в населенных пунктах Республики Беларусь (в редакции постановления Совета министров от 01.11.2006 №1448). За их нарушение Кодекс об административных правонарушениях привлекает к ответственности (от 21 апреля 2003 года №194-3) владельцев животных.



В частности, пункт 4.4 настоящих Правил обязывает выводить собаку в места общего пользования на коротком поводке и в наморднике. За нарушение - предупреждение или штраф в размере от 1 до 15 базовых величин (1 БВ - 100 0000 руб). А за нарушение, повлекшее причинение вреда здоровью – от 10 до 30 БВ или административный арест (часть 1-2 статьи 15.47 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях).

Но некоторые пользователи нашего сайта уверены, что эти нормы не работают.



Василаки, пользователь форума СТВ:

Пока милиция, которая действительно получает жалобы, не реагирует, наша с вами теплая беседа всего лишь набор слов и зря потраченное время.



Сергей Лосич, заместитель начальника управления охраны правопорядка и профилактики ГУВД Мингорисполкома:

Милиция работает. За нарушение Правил содержания домашних животных за 8 месяцев 2012 года составлено 128 протоколов уполномоченными лицами ГУВД и ЖКХ. В этом году штрафов уже наложено 35 миллионов 792 тысячи 500 белорусских рублей. Я думаю, больше всего за выгул собак без поводка и намордника.

Контролируем. Не повально, конечно. По всем фактам правонарушений просим обращаться по телефону 102. Будут приняты меры реагирования.



Другие пользователи считают, что закон не совершенен, требует существенной доработки.

Вера, пользователь форума СТВ:

Закон сам по себе отличный, там прописано все, что необходимо, чтобы обеспечить нашу с вами безопасность и безопасность животных, кроме одного – кто должен контролировать домашних животных, ходить по квартирам и переписывать.

На самом деле, такая работа ведется.



Раиса Кузнецова, главный специалист отдела благоустройства, санитарного содержания и работы с населением по месту жительства ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:

За регистрацией и содержанием домашних животных в жилых домах и на дворовых территориях, конечно, осуществляется контроль. Незарегистрированные животные выявляются в ходе профилактических обходов квартир, (не менее двух раз в год), по обращениям граждан, в ходе обращений владельцев собак в ветеринарные учреждения. Владельцам незарегистрированных собак разъясняется, что домашнее животное необходимо зарегистрировать по месту проживания, (в жилищном хозяйстве, в товариществе собственников, в жилищно-строительном кооперативе, т.е. в организациях, которые обслуживают жилой дом).

Жилищные организации осуществляют регистрацию собак. Для этого владельцу животного необходимо придти в жилищную службу и написать заявление. С собой собак можно не брать. Регистрация проводится бесплатно с возмещением только стоимости жетона, которая составляет не более трех тысяч белорусских рублей.

В жилых домах, которые обслуживают жилищные организации, зарегистрировано на 5 октября 2012 года 10965 собак.

Правила содержания запрещают владельцам собак содержать незарегистрированных животных (п.5.3). Также в них говорится, что при регистрации собаки владельцу выдается регистрационное удостоверение и жетон, который должен быть постоянно прикреплен к ошейнику животного (п.12).

Но как часто мы видим на белорусских улицах домашних собак с жетонами?! Если животное без жетона, значит хозяин его не зарегистрировал, потому что не хочет платить налоги. Такие владельцы собак умудряются обманывать – при обходах по домам не открывают дверь представителям жилищной организации. Естественное, такие владельцы собак - нарушители закона. Разговор с ними - короткий.

Раиса Кузнецова, главный специалист отдела благоустройства, санитарного содержания и работы с населением по месту жительства ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:

Контроль за содержанием собак осуществляется также и в ходе проведения рейдов на придомовых территориях совместно с представителями УВД по графикам, утвержденным администрациями районов. За I полугодие на улицах и в домах выявлено 129 незарегистрированных домашних животных. Проведено 744 рейда. В ходе рейдов проведены профилактические беседы с 269 владельцами.

Кстати, ответственные хозяева домашних животных не только регистрируют своих питомцев, но и занимаются их вакцинацией.



Павел Курганов, начальник ветеринарной станции Советского района Минска:

На территории Беларуси согласно ветеринарно-санитарных правил производят вакцинации собак против следующих заболеваний: чумы плотоядных, гепатита, вирусного энтерита, парво- и аденовирусных инфекций, лептоспироза, бешенства. Особое внимание уделяется заболеванию бешенство (антропозооноз), которое протекает с летальным исходом для животных и людей. Специфическая особенность вируса бешенства в том, что он появляется в слюне и способен инфицировать за 10 дней до появления клинических признаков. Здоровое с виду животное способно заражать при покусах и ослюнении.

Выполнение ветеринарных и санитарных правил, а также правил содержания животных – обязательное для всех граждан Республики Беларусь (ветеринарно-санитарные правила по бешенству №28/10 от 30.05.2000).

Еще одна проблема, которая волнует пользователей нашего форума, - это отсутствие культуры выгула собак на улицах у белорусов.

Житель, пользователь форума СТВ:

В Нью-Йорке лично наблюдал, как все, кто имеет собак, выгуливали их строго на поводках, иначе большой штраф. Все выгуливают собак с пакетом, совком и метелкой. Если не убрал за собакой – большой штраф.



В Правилах содержания говорится, что нельзя допускать загрязнения животными общедоступных мест (п.2). Но часто встречаются жалобы, что домашние собаки гадят и в песочницах, и на детских площадках.



Андрей Веденьков, врач-паразитолог противоэпидемического отделения ГУ «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья»:

Выгул собак – это очень серьезный вопрос. Прямой контакт с собакой опасен бешенством. После того, как собака сходила в песочницу ничего не остается, т. е. не видно даже. И в песке могли остаться яйца гельминтов, которые представляют опасность.

А ведь правила содержания запрещают владельцам выгуливать собак на придомовых территориях (п.5.2). Но владельцы собак возмущены.



Esenina_K, пользователь форума СТВ:

А Вы никогда не задумывались, что нам негде гулять с собаками? В Европе, на которую вы так любите ссылаться, есть специальные площадки. У нас же их нет и никогда не будет.

Это некорректное мнение. Места для выгула собак есть, возможно, они просто не так удобны для владельцев, как открытые площадки.



Раиса Кузнецова, главный специалист отдела благоустройства, санитарного содержания и работы с населением по месту жительства ГО “Минское городское жилищное хозяйство:

На сегодняшний день в Минске существует 60 площадок, а также 119 мест, отведенных для выгула собак. В этом году появились три площадки: в Ленинском, Московском и Первомайском районе.

Чтобы уточнить, где именно можно выгуливать собаку, нужно обратиться к начальнику жилищной службы вашего района.



Расположение площадок в Минске для выгула собак

ЖРЭО района Адреса площадок Заводское

ул. Уборевича, 24 ул. Илимская, 12 ул. Илимская, 29 ул. Корзюки ул. Охотская, 147 пр. Партизанский, 91Б Ленинское













пр. Партизанский, 1 ул. Красноармейская, 34 ул. Партизанская, 14 ул. Малинина, 8 ул. Якубова, 6 ул. Надеждинская, 19/1 ул. Якубова, 56/1 пр. Рокоссовского, 60/1 ул. Прушинских, 36 ул. Горовца, 34/2 Московское ул. Волаха, 35 ул. Слободская, 79 ул. Есенина, 123 ул. Рафиева, 30 ул. Брыля, 22 Октябрьское ул. Асаналиева, 2 ул. Асаналиева, 36/2 пер. Корженевского, 18 Партизанское ул. Антоновская, 7 ул. Карвата, 22 Первомайское пр. Независимости, 74а ул. Славинского, 10 ул. Суворова (сквер) ул. Калиновского, 67 ул. Калиновского, 15 ул. Руссиянова, 32/2 ул. Шугаева, 11 ул. Городецкая, 58 ул. 50 лет Победы, 23 ул. Городецкая, 1 Советское ул. Мележа, 4 ул. Широкая п. Дружбы народов Логойский тракт Фрунзенское №1

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Автор: Оксана Семашко, ctv.by