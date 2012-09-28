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В Беларуси у посетителей казино будут проверять документы

28 сентября 2012 08:40
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Новости Беларуси. Ряд правил в отношении посетителей казино  вступил в силу в Беларуси с 26 сентября в соответствии с указом.

У посетителей казино  будут проверять документы, несовершеннолетние не смогут попасть в  игорные заведения. За нарушение этой нормы будут наказывать  владельцев игровых залов вплоть до закрытия.

А ещё в казино появится единый блэк-лист: игроман может самостоятельно ограничить себя в посещении заведений на срок от полугода до 3 лет. Кроме того, человека могут внести в "черный список", если он находился в игорных заведениях в нетрезвом виде или наркотическом опьянении, имел при себе оружие и взрывоопасные вещества. А также, если входил в служебную зону, на места работников, вел кино-, фото- и видеосъемку посетителей игорного заведения без их разрешения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Казино

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