В Беларуси у посетителей казино будут проверять документы

Новости Беларуси. Ряд правил в отношении посетителей казино вступил в силу в Беларуси с 26 сентября в соответствии с указом.

У посетителей казино будут проверять документы, несовершеннолетние не смогут попасть в игорные заведения. За нарушение этой нормы будут наказывать владельцев игровых залов вплоть до закрытия.

А ещё в казино появится единый блэк-лист: игроман может самостоятельно ограничить себя в посещении заведений на срок от полугода до 3 лет. Кроме того, человека могут внести в "черный список", если он находился в игорных заведениях в нетрезвом виде или наркотическом опьянении, имел при себе оружие и взрывоопасные вещества. А также, если входил в служебную зону, на места работников, вел кино-, фото- и видеосъемку посетителей игорного заведения без их разрешения, сообщили в программе .